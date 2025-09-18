Израиль продолжают наступление на город Газа, число погибших растёт

РЕКЛАМА

Ещё несколько взрывов прогремело рано утром в четверг над сектором Газа: Израиль продолжает наступление на анклав, а число погибших палестинцев превысило 65 000 человек, по данным местных медицинских работников.

Войска и танки продвигаются вглубь города Газа, заставляя всё больше людей бежать из этого района, а телефонная и интернет-связь прерывается из-за израильских ударов.

По данным израильских военных, ВВС и артиллерийские подразделения нанесли более 150 ударов по городу на этой неделе. В результате были повалены высотные башни, которые, как утверждает Израиль, использовались боевой группировкой ХАМАС в качестве военных наблюдательных пунктов.

По словам регуляторов, прерванная телефонная и интернет-связь мешает палестинцам вызывать помощь, координировать эвакуацию или делиться подробностями наступления, которое началось в понедельник с целью установления полного контроля над крупнейшим городом сектора.

Палестинцы бегут из города Газа по прибрежной дороге в направлении южной части сектора, 17 сентября 2025 г. AP Photo

Израильские военные заявляют, что хотят уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС, но не называют сроков наступления. Они утверждают, что город Газа является центральным узлом власти ХАМАС.

С начала наземного наступления в понедельник, по данным ЦАХАЛа, около 500 000 палестинцев покинули город Газа.

Число погибших возросло до 65 000, сообщают местные власти

ПО сообщениям сотрудников больниц сектора, в результате ночных израильских ударов в среду погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе женщины и дети.

По данным министерства здравоохранения Газы, входящего в состав правительства ХАМАС, число погибших в анкалве достигло 65 062 человек.

Министерство не сообщает, сколько среди них гражданских лиц или боевиков, но говорит, что женщины и дети составляют около половины погибших.

Демонстранты держат фотографии израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, во время акции протеста с требованием освободить их из плена ХАМАС AP Photo

Между тем, в среду возле резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме собрались протестующие, одетые в белое, с красной краской, символизирующей кровь заложников, погибших во время войны.

Они держали плакат с надписью "Это Спарта", что является отсылкой к речи Нетаньяху в начале недели, в которой он призвал Израиль готовиться к изоляции и становиться "супер-Спартой".

Отец одного из заложников, Мишель Илуз, лежал на земле рядом с протестующими в белом, требуя вернуть тело его сына в Израиль для захоронения.

"Мы будем бороться за возвращение наших детей и восстановление израильского народа. Вы будете с нами здесь; мы установим палаточные городки здесь и повсюду. Мы будем спать здесь и оставаться здесь, чтобы наши голоса были услышаны премьер-министром, который предал нас и ценности, на которых мы были воспитаны", - сказал он толпе.

Аналитики и союзники предупреждают, что последняя наземная операция Израиля ведёт к дальнейшей эскалации конфликта и ставит под угрозу жизни оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС.