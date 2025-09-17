ЦАХАЛ нанес десятки ударов по объектам ХАМАС в Газе. В больницах сообщают о погибших

В результате израильского обстрела Газы погибли по меньшей мере 17 человек, в том числе женщины и дети. Об этом заявляют представители больниц палестинского анклава.
Армия обороны Израиля за последние двое суток в рамках операции "Колесницы Гидеона 2" нанесла удары по более чем 150 объектам ХАМАС в городе Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ.
Тем временем в больницах Сектора Газа сообщают, что в среду, в результате обстрела ЦАХАЛ, погибли не менее 17 человек. В их числе женщины и дети.
Среди пострадавших - детская больница Аль-Рантиси, по которой было нанесено три удара, в результате чего около 40 пациентов были вынуждены эвакуироваться, говорится в сообщении.
Как заявляет подконтрольный ХАМАС минздрав Сектора Газа, обстрелам израильских сил подверглась детская больница "Ар-Рантиси". Утверждается, что вследствие атаки почти половина пациентов были вынуждены покинуть больницу и прервать терапию.
В центре Газы, в больнице Аль-Авда, заявили, что израильский удар пришелся лагерь беженцев Нусейрат, в результате чего погибли три человека. Представители больницы Насер сообщили о гибели трех человек (родителей и их ребенка) в результате удара по их палатке в районе Муваси к западу от города Хан-Юнис.
По данным ЦАХАЛ, город Газу к настоящему моменту покинули почти 500 000 палестинцев из примерно 1 миллиона, проживавших на месте.
Предполагается, что в Газе остаются еще сотни тысяч людей: дорога Аль-Рашид, по которой палестинцы выходят из города практически полностью забита. Однако военные объявили, что будет открыт второй маршрут эвакуации - по улице Салах-а-Дин, главной артерии, соединяющей север и юг Газы.
Дорога будет доступна до полудня пятницы, сообщил на арабском языке пресс-секретарь ЦАХАЛа Авичай Адраи.
Люди направляются в район Хан-Юниса, где расположена гуманитарная зона Аль-Маваси, которая в последние месяцы не избежала израильских ударов.
По сообщениям СМИ, перенасыщенность мест для беженцев и отсутствие минимальных услуг подтолкнули некоторых жителей к возвращению в город Газу.
Начавшаяся во вторник израильская операция, считают наблюдатели, еще больше обостряет конфликт, охвативший весь Ближний Восток, и, вероятно, отодвигает любое прекращение огня на более дальние сроки.
Цель наступления ЦАХАЛ в Газе - уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС, положить конец военным и правительственным возможностям группировки, и вернуть домой всех заложников. Сроки операции не называются, но есть основания полагать, что она может продлиться несколько месяцев.
Тем временем Еврокомиссия предложила ввести санкции против Израиля в связи с войной в Секторе Газа. Речь, в частности, идет о повышении пошлин на некоторые израильские товары. Также Брюссель предлагает ввести целевые санкции как против экстремистской группировки ХАМАС, так и против израильских министров, придерживающихся крайних взглядов, и агрессивных поселенцев,
ЕС - крупнейший торговый партнер Израиля, и пошлины могут оказать значительное влияние на экономику страны. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поклялся, что Израиль будет противостоять европейской кампании. Саар назвал предложенные Европейской комиссией меры против Израиля "морально и политически искаженными". "Действия против Израиля нанесут ущерб интересам самой Европы", - заявил он в X.
Чтобы санкции вступили в силу, они должны быть одобрены квалифицированным большинством голосов стран - членов ЕС.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна будет работать с Норвегией, чтобы подготовить фонд, который поможет компенсировать палестинскому правительству на Западном берегу реки Иордан налоговые поступления, удерживаемые Израилем.
"Израиль пытается уничтожить идею и возможность создания палестинского государства, устраивая настоящую бойню в Газе", - сказал Альбарес, находясь с визитом в Египте.
В феврале 2024 года Норвегия заявила, что переведет Палестинской администрации на Запабном берегу Иордана налоговые средства, которые были заморожены в течение нескольких месяцев из-за спора с Израилем.
Израильские власти от имени ПНА собирают налоги и пошлины и переводят эти средства палестинцам. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек и началось наступление в Газе, Израиль периодически отказывался осуществлять переводы, а министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что эти средства идут на поддержку терроризма.
Тем временем Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с мирными жителями Газы и вновь призвал к прекращению огня между ХАМАС и Израилем.
"Перед Всемогущим Господом, который заповедал “Не убий”, и перед всем человечеством каждый человек всегда обладает нерушимым достоинством, которое надлежит уважать и оберегать. Я вновь призываю к прекращению огня, освобождению заложников, дипломатическому урегулированию конфликта и полному соблюдению международного гуманитарного права. Я призываю всех присоединиться к моей искренней молитве, дабы скорее взошла заря мира и справедливости", - сказал понтифик.