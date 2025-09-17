ЦАХАЛ нанес десятки ударов по объектам ХАМАС в Газе. В больницах сообщают о погибших

РЕКЛАМА

Армия обороны Израиля за последние двое суток в рамках операции "Колесницы Гидеона 2" нанесла удары по более чем 150 объектам ХАМАС в городе Газа. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ.

Тем временем в больницах Сектора Газа сообщают, что в среду, в результате обстрела ЦАХАЛ, погибли не менее 17 человек. В их числе женщины и дети.

Среди пострадавших - детская больница Аль-Рантиси, по которой было нанесено три удара, в результате чего около 40 пациентов были вынуждены эвакуироваться, говорится в сообщении.

Как заявляет подконтрольный ХАМАС минздрав Сектора Газа, обстрелам израильских сил подверглась детская больница "Ар-Рантиси". Утверждается, что вследствие атаки почти половина пациентов были вынуждены покинуть больницу и прервать терапию.

В центре Газы, в больнице Аль-Авда, заявили, что израильский удар пришелся лагерь беженцев Нусейрат, в результате чего погибли три человека. Представители больницы Насер сообщили о гибели трех человек (родителей и их ребенка) в результате удара по их палатке в районе Муваси к западу от города Хан-Юнис.

По данным ЦАХАЛ, город Газу к настоящему моменту покинули почти 500 000 палестинцев из примерно 1 миллиона, проживавших на месте.

Палестинцы бегут из Газы.17 сентября 2025 г. AP Photo

Предполагается, что в Газе остаются еще сотни тысяч людей: дорога Аль-Рашид, по которой палестинцы выходят из города практически полностью забита. Однако военные объявили, что будет открыт второй маршрут эвакуации - по улице Салах-а-Дин, главной артерии, соединяющей север и юг Газы.

Дорога будет доступна до полудня пятницы, сообщил на арабском языке пресс-секретарь ЦАХАЛа Авичай Адраи.

Люди направляются в район Хан-Юниса, где расположена гуманитарная зона Аль-Маваси, которая в последние месяцы не избежала израильских ударов.

По сообщениям СМИ, перенасыщенность мест для беженцев и отсутствие минимальных услуг подтолкнули некоторых жителей к возвращению в город Газу.

Начавшаяся во вторник израильская операция, считают наблюдатели, еще больше обостряет конфликт, охвативший весь Ближний Восток, и, вероятно, отодвигает любое прекращение огня на более дальние сроки.

Дым над Сектором Газа. 16 сентября 2025 г. AP Photo

Цель наступления ЦАХАЛ в Газе - уничтожить военную инфраструктуру ХАМАС, положить конец военным и правительственным возможностям группировки, и вернуть домой всех заложников. Сроки операции не называются, но есть основания полагать, что она может продлиться несколько месяцев.

Тем временем Еврокомиссия предложила ввести санкции против Израиля в связи с войной в Секторе Газа. Речь, в частности, идет о повышении пошлин на некоторые израильские товары. Также Брюссель предлагает ввести целевые санкции как против экстремистской группировки ХАМАС, так и против израильских министров, придерживающихся крайних взглядов, и агрессивных поселенцев,

ЕС - крупнейший торговый партнер Израиля, и пошлины могут оказать значительное влияние на экономику страны. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар поклялся, что Израиль будет противостоять европейской кампании. Саар назвал предложенные Европейской комиссией меры против Израиля "морально и политически искаженными". "Действия против Израиля нанесут ущерб интересам самой Европы", - заявил он в X.

Чтобы санкции вступили в силу, они должны быть одобрены квалифицированным большинством голосов стран - членов ЕС.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна будет работать с Норвегией, чтобы подготовить фонд, который поможет компенсировать палестинскому правительству на Западном берегу реки Иордан налоговые поступления, удерживаемые Израилем.

"Израиль пытается уничтожить идею и возможность создания палестинского государства, устраивая настоящую бойню в Газе", - сказал Альбарес, находясь с визитом в Египте.

В феврале 2024 года Норвегия заявила, что переведет Палестинской администрации на Запабном берегу Иордана налоговые средства, которые были заморожены в течение нескольких месяцев из-за спора с Израилем.

Израильские власти от имени ПНА собирают налоги и пошлины и переводят эти средства палестинцам. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого погибло около 1200 человек и началось наступление в Газе, Израиль периодически отказывался осуществлять переводы, а министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что эти средства идут на поддержку терроризма.

Палестинцы покидают северную часть Газы по прибрежной дороге. 16 сентября 2025 г. AP Photo

Тем временем Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с мирными жителями Газы и вновь призвал к прекращению огня между ХАМАС и Израилем.

"Перед Всемогущим Господом, который заповедал “Не убий”, и перед всем человечеством каждый человек всегда обладает нерушимым достоинством, которое надлежит уважать и оберегать. Я вновь призываю к прекращению огня, освобождению заложников, дипломатическому урегулированию конфликта и полному соблюдению международного гуманитарного права. Я призываю всех присоединиться к моей искренней молитве, дабы скорее взошла заря мира и справедливости", - сказал понтифик.