Отец израильтянки, похищенной террористической группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года во время нападения на юг еврейского государства, утверждает, что его дочь впоследствии была убита врачом в Газе.

Ави Марциано публично заявил, что ему прислали видео, на котором медицинский работник якобы вводит воздух в вены его дочери, а она умоляет сохранить ей жизнь.

Девятнадцатилетняя Ноа Марциано была одной из 250 заложников, удерживаемых в Газе после нападения боевиков ХАМАС. Её вместе с шестью другими солдатами Армии обороны Израиля похитили с военной базы Нахаль-Оз.

Её удерживали в городе Газа, где, по словам израильских военных, она получила ранения во время бомбардировки, не представляющие угрозы для жизни. "Ноа была моей старшей дочерью, не было дня, чтобы я не скучал по ней", - сказал Марциано.

Её тело было найдено в здании рядом с больницей "Аш-Шифа", где она, предположительно, была убита, и возвращено в Израиль для захоронения.

ХАМАС утверждает, что она погибла в результате авиаудара, но её отец оспаривает это с тех пор, как получил в Telegram видео, на котором якобы запечатлена её смерть. Марциано назвал увиденное "самым большим кошмаром, который только можно себе представить".

Лабиринт туннелей под Газой

Ранее на этой неделе израильские солдаты провели журналистов в один из подземных туннелей, построенных и используемых ХАМАС под большей частью сектора Газа.

По их словам, туннель в южном городе Рафах является одним из самых значительных и сложных подземных маршрутов ХАМАС. Он соединяет города на охваченной войной территории и используется высшими командирами группировки.

Израиль утверждает, что ХАМАС удерживал большинство заложников в таких туннелях до тех пор, пока все выжившие не были освобождены в рамках соглашений о прекращении огня.

Израильский солдат входит в туннель ХАМАС в Рафахе, 8 декабря 2025 года AP Photo

ХАМАС вернул последних живых заложников в рамках заключенного при посредничестве США договора о прекращении огня, первый этап которого вступил в силу 10 октября.

В результате ответного наступления Израиля на ХАМАС погибли более 70 000 палестинцев, по данным министерства здравоохранения Газы, которое работает под управлением правительства ХАМАС. Министерство не делает различий между гражданскими лицами и комбатантами, но говорит, что примерно половина погибших - это женщины и дети.

Для завершения первого этапа перемирия Израиль и ХАМАС должны вернуть всех заложников, живых и мертвых, в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых Израилем.

На сегодня осталось вернуть тело еще одного погибшего заложника. Посредники предупреждают, что второй этап будет гораздо более сложным, поскольку включает в себя такие вопросы, такие как разоружение ХАМАС и полный вывод израильских войск из сектора.

В конце декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправится в Вашингтон, чтобы обсудить дальнейшие шаги с президентом США.