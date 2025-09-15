Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Дональд Трамп встретится с королём Карлом III и премьер-министром в рамках второго государственного визита

ФИЛЬМ: Король Великобритании Карл III и королева Камилла присутствуют на праздновании 80-й годовщины Дня виджея в Алруасе, 15 августа 2025 г.
By Euronews
Опубликовано
Поездка в карете с Его величеством Карлом III, парад ВВС, королевский ужин в Виндзорском замке, встреча с премьер-министром - в программе второго государственного визита в Великобританию Дональда Трампа. Он состоится в среду и четвкерг и потребует от британских сил правопорядка чрезвычайных мер.

Поездка в карете с Его Величеством Карлом III, парад ВВС, королевский ужин в Виндзорском замке, встреча с премьер-министром. Это и многое другое - в программе второго государственного визита в Великобританию Дональда Трампа. Он состоится в среду и четверг и потребует от британских сил правопорядка чрезвычайных мер по обеспечению безопасности.

Президент США прибудет во вторник. За дипломатическим наступлением скрывается намерение официального Лондона заключить выгодные торговые сделки и добиться поддержки США Украины, считают наблюдатели.

В программе визита также осмотр Трампом почетного караула и посещение могилы королевы Елизаветы II, с которой Трамп встречался во время первого визита в 2019 году.

Официальное приглашение было направлено американской президентской чете в феврале, когда Кир Стармер вручил Трампу в Белом доме письмо от короля Карла III.

Ожидается, что Вашингтон и Лондон объявят о заключении соглашений по технологиям и гражданской ядерной энергетике, поскольку Великобритания стремится укрепить связи с США в области обороны, безопасности и энергетики после недавнего соглашения по тарифам. Кир Стармер стал первым лидером, заключившим "сделку" с 47-м президентом.

Пятьдесят пять беспилотников будут патрулировать Виндзорский замок в рамках одной из крупнейших в Великобритании операций по обеспечению безопасности, сопоставимой с коронацией. Усиление безопасности связано с недавним убийством американского консерватора Чарли Кирка, отмечают местные СМИ.

Сотни военных примут участие в церемониях после нескольких месяцев репетиций. Трампы осмотрят экспозиции американо-британских исторических документов и произведений искусства.

"Всё выглядит так, будто официальный Лондон подлизывается к президенту США, - говорит королевский историк Роберт Лейси. - Он бы не приехал в Великобританию, если бы у него не было возможности остановиться в Виндзорском замке и встретиться с королём".

Американская президентская чета встретится также с наследным принцем Уильямом и его супругой Кейт.

Дополнительные источники • AP

