Бюджет 2026: Себастьен Лекорню оставляет французам праздничные дни

Мера, которую никто не хотел принимать. Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил в субботу, что отказывается от отмены двух государственных праздников (8 мая и пасхальный понедельник), запланированной его предшественником Франсуа Байру в рамках бюджетных мер по сокращению дефицита.

Реагируя на объявление агентства Fitch в пятницу о снижении суверенного рейтинга Франции до A+, самого низкого уровня когда-либо зафиксированного для второй по величине экономики ЕС, новый жилец Матиньона заявил региональным ежедневным изданиям La Provence и Ouest France: "Мы платим цену нестабильности".

Решение Fitch усиливает давление на Лекорню, которому поручено провести консультации с политическими силами перед формированием правительства и разработать бюджет на 2026 год, который, вероятно, будет принят парламентом, разделенным на три блока.

Левые в центре игры

Лишенный большинства в Ассамблее, Лекорню обещал"разрывы" и уже пообещал быть"более креативным" и обсуждать с оппозицией, в частности с частью левых.

"Мой настрой прост: я не хочу ни нестабильности, ни неподвижности", - заявил он в своем первом интервью после вступления в должность.

Он добавил, что будущий бюджет, возможно, "не будет полностью отражать" его убеждения. И призвал к"современной и откровенной парламентской дискуссии на очень хорошем уровне" с Социалистической партией, Экологической и Коммунистической партиями, без леворадикальной "Непокоренной Франции" (LFI), которую он обвинил в том, что она"предпочитает беспорядок".

LFI объявила, что не хочет участвовать в консультациях, инициированных премьер-министром, и критикует своих бывших партнеров по альянсу Новый народный фронт за то, что они "объединились" с Макроном.

Коалицию, правда, трудно себе представить. Левые партии и профсоюзы, конечно, выступали против отмены двух государственных праздников, но все они также призывают к мерам"налоговой справедливости", таким как "налог Цукмана": это 2-процентный ежегодный налог на состояние, превышающее 100 миллионов евро, на котором настаивают социалисты.

"Если понадобится, мы нажмем на кнопку отмены", - предупредил национальный секретарь PCF Фабьен Руссель на Празднике человечества в субботу, имея в виду кнопку в парламенте для голосования по вотуму доверия.

"Влияние на жизнь семьи"

Президент Эммануэль Макрон доверил Матиньон Себастьяну Лекорню, верному из верных, после того как депутаты сместили центриста Франсуа Байру, отказав ему в вотуме доверия по поводу его планов экономии бюджета.

Комментируя решение Fitch, предшественник Лекорню, который теперь стал "простым" мэром По, опубликовал твит, в котором обвинил"элиту" в том, что она"отказывается говорить правду" французскому народу о задолженности страны.

Политический кризис привел к росту стоимости заимствований до уровня, близкого к уровню Италии, которая имеет второй по величине долг в еврозоне после Греции и гораздо более низкий кредитный рейтинг (BBB).

"Процентные ставки, когда они растут, оказывают прямое влияние на финансы государства, а также непосредственно на жизнь домохозяйств и предприятий", - предупредил Себастьен Лекорню.

В то же время понижение кредитного рейтинга Франции было ожидаемо рынком, и значительное повышение процентных ставок, особенно по кредитам на покупку жилья, представляется маловероятным.

В эфире телеканала France 2 ушедший в отставку министр экономики Эрик Ломбар приветствовал диалог с оппозицией, инициированный главой правительства, отметив при этом, что ряд экономических показателей находится в плюсе, например,"исторически низкий" уровень безработицы.

"Франция не испытывает трудностей с привлечением финансирования на рынках. Но она делает это по слишком высоким процентным ставкам, которые неоправданно дорого обходятся французам. Именно с этим мы и должны бороться. Для этого нам необходимо сократить дефицит", - настаивает он.