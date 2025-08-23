Эксперт: инциденты с беспилотниками будут продолжаться в Польше до тех пор, пока у границ идет война

РЕКЛАМА

Взрыв беспилотного летательного аппарата в небольшой деревне в Люблинском воеводстве в ночь со вторника на среду - еще один из серии инцидентов, ставших частью более масштабной войны в Украине с 2022 года. Проблема затрагивает не только Польшу, но и весь восточный фланг НАТО и ряд других стран Восточной Европы.

В феврале 2024 и феврале 2025 года в общей сложности три российских беспилотника "Шахед" взорвались на территории Республики Молдова; в сентябре 2024 года российские беспилотники нарушили воздушное пространство Латвии и Румынии. Как прокомментировал тогдашний министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "инциденты, немыслимые три года назад, теперь воспринимаются как обыденность. Ничто не должно приземляться в Украине, Латвии или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, ставшая возможной благодаря нашему бездействию. Литва, конечно, поддержит решительный ответ союзников".

В интервью Euronews Анджей Кински, военный эксперт, пытается оценить уровень угрозы для мирного населения.

"Учитывая, что этот конфликт длится уже более трех лет, в Польше произошло несколько подобных инцидентов (по крайней мере, тех, о которых мы знаем), и было две жертвы. Однако если учесть, сколько людей гибнет в дорожно-транспортных происшествиях и других неприятных инцидентах, это незначительная цифра. Конечно, их нельзя недооценивать - каждая человеческая жизнь бесценна, - но все же масштаб реальной опасности пока невелик".

Кински также не сомневается, что следует свыкнуться с мыслью о том, что над польской территорией могут появиться военные объекты, используемые воюющими сторонами для ведения войны.

"Если конфликт продолжится, то риск дальнейших инцидентов такого рода будет значительным. Мы не до конца знаем природу инцидента в Осинах. Была ли это провокация? Была ли это техническая неисправность? Если это преднамеренные действия, то они могут привести к эскалации. Если же это случайные события, то здесь все решает расчет вероятности".

На следующий день после взрыва в Осинах во время брифинга с журналистами вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш назвал взрыв в Осинах "провокацией Российской Федерации". Анджей Кински дистанцируется от этой оценки:

"На основании доступного общественности обсуждения этих вещественных доказательств, которые были найдены на месте происшествия, я не могу однозначно утверждать, что это была провокация - российская, белорусская, украинская, инопланетян и т. д. - и что это была провокация Российской Федерации. Я не могу сказать без тени сомнения, что это была какая-либо провокация".

Эксперт добавил: "Я не могу подтвердить, что это точно была российская провокация. Определенные находки на месте сбитого беспилотника заставляют меня с осторожностью относиться к этому утверждению. Это требует дальнейшего анализа, и, возможно, мы никогда не узнаем правду".

Последние выводы региональной прокуратуры в Люблине, похоже, подтверждают осторожность эксперта. По мнению следователей, беспилотный летательный аппарат не принадлежал ни России, ни Украине. "Все указывает на то, что он прилетел из Беларуси". - заявил в четверг прокурор Гжегож Трусевич, говоря о беспилотнике, упавшем в Осинах. Отвечая на вопрос, в каком направлении летел беспилотник, он пояснил, что это не расследуется.

Полиция оцепляет место падения и взрыва неопознанного летающего объекта в восточной части страны Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Почему польские радары не засекли беспилотник?

Главный вопрос заключается в том, почему польские системы противовоздушной обороны не смогли обнаружить приближающийся беспилотник.

Генерал-майор Дариуш Малиновский, заместитель командующего оперативным командованием вооруженных сил, на брифинге в среду сказал:

"По нашей оценке, этот беспилотник был разработан таким образом, чтобы его было очень сложно обнаружить. Вероятно, он летел очень низко, чтобы избежать поля действия наших радаров".

Анджей Кински подтверждает эту оценку, но объясняет проблему более подробно:

"Радиолокационное поле в мирное время простирается над нашей страной от высоты трех тысяч метров и выше, то есть ниже трех тысяч сплошного радиолокационного поля нет. В кризисном состоянии, когда в дело вступают другие радиолокационные станции, не обязательно включенные постоянно, можно получить покрытие с высоты 500 метров".

Однако проблема гораздо сложнее. Как поясняет эксперт: "Протяженность нашей восточной границы составляет более 900 километров. Невозможно покрыть всю эту полосу средствами радиолокации и обнаружить все цели, летящие на высотах от 10 метров до 50 километров".

Кински указывает и на другие проблемы, связанные с плотной сетью радаров: "Эти радары генерируют сильное микроволновое излучение, которое при длительном воздействии вредно как для людей, так и для домашнего скота. Именно поэтому радиолокационные станции размещаются в мирное время в таких местах, чтобы, с одной стороны, иметь оптимальное поле для наблюдения, а с другой - чтобы их излучение не вредило посторонним людям".

В мае 2024 года глава министерства обороны утвердил контракт на поставку в 2027 году радиотелеметрической аэростатной системы 'BARBARA' стоимостью около 960 миллионов долларов. Система должна состоять из четырех аэростатов, размещенных вдоль восточной и северо-восточной границ Польши, с дальностью обнаружения объектов более 300 километров каждым постом.

Однако Анджей Кински скептически оценивает полезность системы, заявляя, что она не будет хорошо работать в период активного конфликта.

"Это оборудование мирного времени, хотя и выполняющее, благодаря своей способности "заглядывать" вглубь вражеской территории, важную роль в предупреждении о нападении. Однако в случае конфликта он может быть уничтожен в первые же минуты. К сожалению, это уязвимый объект, поскольку противник знает его местоположение. Навести баллистическую ракету на наземный аппарат, сопровождающий аэростат, и нейтрализовать его - не такая уж большая проблема", - говорит эксперт.

Узнаем ли мы, что произошло?

Эксперт не надеется на полное выяснение обстоятельств инцидента в Осинах: "Я не думаю, что мы узнаем что-то большее. Взять хотя бы предыдущие инциденты". Не было опубликовано ни одного официального отчета об инциденте в Пшеводуве в ноябре 2022 года, ни об останках ракеты, найденных под Быдгощем в конце апреля 2023 года.

Ситуация в регионе остается напряженной, и инциденты с беспилотниками, скорее всего, будут продолжаться до тех пор, пока войнв в Украине не закончится.

Как отмечает эксперт, жители многих европейских стран знают о продолжительности этой войны, информация о ней каждый день появляется в новостях. Однако они не ощущают угрозу так сильно, как страны, находящиеся непосредственно на линии фронта.

"Польша играет ключевую роль - это необходимо подчеркнуть - в поставках Украине военной техники, но не только. Но и в гуманитарной помощи, поскольку она граничит с Украиной на большом протяжении. Решение о создании транспортного узла в Жешуве делает Польшу одной из стран, которые несут на себе прямые последствия конфликта", - оценивает Анджей Кински.

Эксперт также напоминает, что на небольшом расстоянии от польской границы находятся крупные украинские города, в которых расположены объекты военного значения или критической инфраструктуры.

"Они являются целью российских атак, и поэтому - случайно и случайно или сознательно - происходят также нарушения польской территории летающими объектами. Их появление именно в этом, а не в каком-либо другом месте, является прямым следствием продолжающегося конфликта", - добавляет Кински.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу упомянул о взрыве беспилотника в Осинах и подчеркнул солидарность Альянса с Польшей. "Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Польши. Не раскрывая деталей, но, действительно, они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Поэтому мы внимательно следим за этим - пожалуйста, не сомневайтесь в этом", - сказал Рютте.