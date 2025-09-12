В США задержан подозреваемый в убийстве Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в Университете долины Юта был задержан, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.

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Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил задержание предполагаемого убийцы.

Поиски стрелка заняли более суток.

"Кажется, мы его поймали", – заявил Трамп в интервью Fox News добавив, что человек, знакомый с подозреваемым, сдал его силовикам.

"Я думаю, с высокой степенью уверенности, что он находится под стражей", – добавил глава Белого дома, поблагодарив за сотрудничество полицию и губернатора штата.

Трамп не раскрыл личность подозреваемого. Как ожидается, федеральные и местные чиновники и следователи проведут брифинг для журналистов позже в пятницу.

Два источника сообщили каналу CNN, что задержанный мужчина признался своему отцу, что стрелял в Кирка.

Ранее американские следователи заявили, что нашли винтовку с затворной системой, которая, как полагают, была использована для убийства 31-летнего автора подкастов и фигуры движения MAGA, и обнародовали кадры с изображением вероятного стрелка на месте преступления.

ФБР распространило нечёткие изображения, по-видимому, снятые с камер видеонаблюдения, на которых видно, как человек в чёрной рубашке или толстовке, солнцезащитных очках, кроссовках Converse бежит по крыше, затем спускается со здания на газон, держа в руках, по всей видимости, винтовку в кейсе.

Затем подозреваемый переходит улицу и удаляется в лесной массив, где, по словам полиции, позже была обнаружена винтовка. Из неё, как они полагают, был застрелен Кирк.

В четверг ФБР опубликовало две фотографии разыскиваемого в такой же одежде. Служба общественной безопасности Юты обнародовала дополнительные фотографии подозреваемого, на которых он изображён с рюкзаком спускающимся по лестнице.

По словам Мейсона, подозреваемый ничем не выделялся в кампусе, он "выглядит как студент". Мейсон признался, что правоохранительные органы "не имеют понятия", находится ли подозреваемый в штате Юта или покинул его. "Мы рассматриваем как версию о лицах, находящихся за пределами штата, так и о тех, кто живет поблизости", - сказал он.

По словам властей, наряду с винтовкой у них есть отпечатки предплечья, ладони и обуви, а также отпечатки пальцев и ДНК, собранные с края здания, с которого спрыгнул стрелок.

К настоящему времени полиция получила более 7000 сигналов, это самое значительное количество с момента взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году.

В четверг в ФБР заявили, что предлагают вознаграждение в размере 100 000 долларов (92 000 евро) за информацию, которая "поможет установить личность и арестовать человека (людей), причастных к убийству Чарли Кирка".

Губернатор Юты Спенсер Кокс пообещал, что прокуроры будут добиваться смертной казни, если подозреваемого поймают.

Кирка застрелили средь бела дня, когда он отвечал на вопрос о насилии с применением оружия на кампусе университета Юты Вэлли. Это мероприятие открывало запланированную серию выступлений в колледжах, получившую название "Американский тур возвращения".

Его убийство вызвало широкое осуждение со стороны законодателей, как республиканцев, так и демократов, и привлекло внимание к растущей угрозе политического насилия в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "обеспокоен за страну" после нападения и пообещал найти стрелка.