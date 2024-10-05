Оппозиция бойкотирует президентские выборы в Тунисе

By Euronews

Оппозиция считает, что предстоящее голосование не будет свободным. Все основные оппоненты действующего президента Каиса Саиду либо арестованы либо не допущены до участия в выборах.

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Протестующие прошли маршем по столице Туниса в преддверии президентских выборов, победу на которых, с большой долей вероятности, одержит действующий глава государства Каис Саид.

Поскольку у него всего два соперника, многие опасаются, что голосование не будет свободным и справедливым.

Оппозиционные партии призвали к бойкоту выборов после неоднозначных решений избирательного органа, назначенного Саидом, и арестов нескольких кандидатов.

Активисты призывают Европейский союз оказать большее давление на правительство, но при этом опасаются, что это их просьба останется без ответа, так как Саид играет важную роль в европейской миграционной политике.

По данным ООН, с начала 2024 года число прибывающих в Италию из Туниса сократилось на 82%.

Сегодня здесь много молодых людей, и они не жили при диктатуре Бен Али. Они не знают, что такое диктатура. Репрессии, пытки, тюремное заключение. Они не жили при полицейском государстве, но я очень рад слышать, как они сегодня говорят «нет» новому полицейскому государству Хамма Хаммами пресс-секретарь Рабочей партии Туниса

Это третьи выборы после свержения Зин аль-Абидин Бен Али в ходе «арабской весны» 2011 года и первые президентские выборы после того, как Саид изменил политику страны в 2021 году.

Став главой государства в 2019 году, Саид пообещал побороть коррупцию и дать больше власти молодым людям и местным органам самоуправления.

Но с тех пор Саид подвергся критике со стороны союзников и оппозиционных партий Туниса за то, что переписал конституцию страны, чтобы укрепить свою собственную власть.