В Тунисе выбирают президента, сенсации не ожидается

By Euronews

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В Тунисе проходит голосование на выборах президента, победу на которых, с большой долей вероятности, одержит действующий глава государства Каис Саид.

Основные его оппоненты находятся в тюрьме или не допущены к голосованию, и в воскресных бюллетенях лишь три имени: переизбирающийся на второй срок Каис Саид, приговоренный к 12 годам тюрьмы Айяши Заммель от левой партии "Азимун" и Зухейр Магзауи, представляющий социал-демократическую партию "Харакят аш-Шааб". Последнего не раз упрекали за поддержку Саида и считают его выдвижение "способом нейтрализации потенциальной оппозиции".

Предыдущие два раза выборы в Тунисе были отмечены как соответствующие демократическим нормам после свержения Зин аль-Абидина Бен Али в ходе "арабской весны" 2011 года.

Однако недавние действия, такие как аресты потенциальных кандидатов и журналистов, вызвали вопросы о том, соответствуют ли эти выборы тем же нормам.

Наблюдатели отмечают, что из обещающего построить "новый Тунис" либерального политика со временем он превратился в "гиперпрезидента", сосредоточившего в своих руках всю власть и подавляя большинство свобод.

За время его полномочий страна пережила террористические атаки, политические убийства, пандемию, миграционный кризис и финансовый спад.

Саид вступил в должность 23 октября 2019 года. В 2021 году на фоне разногласий с парламентом, где наибольшее число мест получила умеренная исламистская партия "Ан-Нахда", а также протестов из-за отсутствия эффективных государственных мер во время пандемии COVID-19, Саид объявил о приостановке деятельности законодательного органа и частично приостановил действие конституции. В 2022 году он распустил парламент и инициировал референдум, итогом которого стал новый основной закон, наделяющей главу государства большими полномочиями, включая контроль над парламентом.

Предварительные результаты голосования, как ожидается, будут объявлены вечером 7 октября, окончательно итоги выборов будут подведены после завершения срока подачи апелляций - не позднее 9 ноября.