Саммит автопрома ЕС выбрал электрокары

Отраслевой саммит высокого уровня, состоявшийся в пятницу в Брюсселе, подтвердил четкую стратегическую ориентацию на электромобили в Европе. "Несмотря ни на что будущее - за электромобилями", - сообщил нашему каналу источник, знакомый с ходом переговоров председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителями автопрома. "Промышленность прекрасно осознает необходимость перехода", - добавил он.

Начиная встречу, европейские автопроизводители призывали к большей гибкости при выполнении целевых показателей по выбросам CO2. "Но даже если Комиссия снимет эти цели, глобальная конкуренция вновь установит их для отрасли", - сказал наш собеседник.

Брюссель запланировал переход к полной климатической нейтральности к 2050 году, решив, в числе прочего, отказаться от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Электрокары - лучший выбор?

На переговорах в пятницу Урсула фон дер Ляйен, похоже, не хотела сдивгать цели, поставленные на 2035 год, несмотря на недавние призывы части бизнеса и политиков. "Я не знаю лучшей технологии, чем электромобиль, для сокращения выбросов CO2 в транспорте в ближайшие годы", - признал генеральный директор Audi Гернот Дёльнер в интервью немецкому журналу Wirtschaftswoche. По его словам, вместо того чтобы подчеркивать эти преимущества, разгораются новые дебаты о сохранении двигателя внутреннего сгорания - "это контрпродуктивно и расстраивает покупателей".

Аналогичное мнение высказал Михиль Лангезааль, генеральный директор Fastned и президент ChargeUp Europe, который участвовал в переговорах с фон дер Ляйен. "Для того чтобы Европа могла возглавить глобальные преобразования в области электромобильности, нужно нечто большее, чем просто твердое следование дорожной карте. От промышленности нужна смелость подойти к решению стоящих перед нами задач с позиции роста и сосредоточиться на действиях, необходимых для того, чтобы переход к электрокарам стал успешным для людей, промышленности и окружающей среды", - сказал он в интервью Euronews.

"Смертельные риски" автопрома

Комиссия провела трехчасовое совещание в рамках "Стратегического диалога" о будущем автопрома для преодоления нынешнего кризиса. Это была уже третья встреча такого рода с начала года.

Отрасль переживает спад продаж, вызванный высокими ценами на энергоносители, растущей конкуренцией со стороны Китая и в целом неблагоприятной торговой средой из-за новых тарифов США.

Еще в апреле глава промышленности ЕС Стефан Сежурне заявил, что автопром ЕС "находится в смертельной опасности". "Есть риск, что будущая карта мировой автомобильной промышленности будет начертана без Европы", - сказал тогда Сежурне.

Одной из самых больших проблем остается реализация европейской климатической политики. "Доля рынка аккумуляторных электромобилей в ЕС составляет 15,6%, а фургонов - 9%. Широкомасштабное массовое внедрение еще не произошло. И этого не произойдет, если мы не ускорим развитие инфраструктуры и не снизим совокупные затраты на электротранспорт", - заявила Euronews Сигрид де Врис, генеральный директор Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "Но правительства и регулирующие органы не инвестируют и не требуют достаточного уровня модернизации инфраструктуры и сетей, а стимулы остаются непоследовательными. Как следствие: нормативные цели больше не достижимы", - добавила она.

Чтобы автомобили с нулевым уровнем выбросов стали очевидным выбором для потребителей и предприятий, автопроизводители считают, что их покупка и использование должны стать привлекательнее, чем выбор автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для этого необходимы последовательные стимулы для покупки, более справедливое налогообложение, снижение стоимости зарядки и облегчение доступа к ней .

Автопром - краеугольный камень европейской экономики, в нем занято более 13 миллионов человек (прямые и косвенные рабочие места), а вклад в ВВП ЕС составляет около 7%.