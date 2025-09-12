Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Саммит автопрома ЕС выбрал электрокары

Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен встречается с представителями европейской автомобильной промышленности в Брюсселе, 12 сентября 2025 г. (Аудиовизуальная служба ЕС/Дати Бендо)
Председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен встречается с представителями европейской автомобильной промышленности в Брюсселе, 12 сентября 2025 г. (Аудиовизуальная служба ЕС/Дати Бендо) Авторское право  Euronews
Авторское право Euronews
By Stefan Grobe
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

На встрече европейских властей и лидеров автопрома Брюссель твердо подтвердил приверженность экоцелям на 2035 год.

РЕКЛАМА

Отраслевой саммит высокого уровня, состоявшийся в пятницу в Брюсселе, подтвердил четкую стратегическую ориентацию на электромобили в Европе. "Несмотря ни на что будущее - за электромобилями", - сообщил нашему каналу источник, знакомый с ходом переговоров председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с руководителями автопрома. "Промышленность прекрасно осознает необходимость перехода", - добавил он.

Начиная встречу, европейские автопроизводители призывали к большей гибкости при выполнении целевых показателей по выбросам CO2. "Но даже если Комиссия снимет эти цели, глобальная конкуренция вновь установит их для отрасли", - сказал наш собеседник.

Брюссель запланировал переход к полной климатической нейтральности к 2050 году, решив, в числе прочего, отказаться от новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Электрокары - лучший выбор?

На переговорах в пятницу Урсула фон дер Ляйен, похоже, не хотела сдивгать цели, поставленные на 2035 год, несмотря на недавние призывы части бизнеса и политиков. "Я не знаю лучшей технологии, чем электромобиль, для сокращения выбросов CO2 в транспорте в ближайшие годы", - признал генеральный директор Audi Гернот Дёльнер в интервью немецкому журналу Wirtschaftswoche. По его словам, вместо того чтобы подчеркивать эти преимущества, разгораются новые дебаты о сохранении двигателя внутреннего сгорания - "это контрпродуктивно и расстраивает покупателей".

Я не знаю лучшей технологии, чем электромобиль, для сокращения выбросов CO2 в транспорте в ближайшие годы.
Гернот Дёльнер,

Аналогичное мнение высказал Михиль Лангезааль, генеральный директор Fastned и президент ChargeUp Europe, который участвовал в переговорах с фон дер Ляйен. "Для того чтобы Европа могла возглавить глобальные преобразования в области электромобильности, нужно нечто большее, чем просто твердое следование дорожной карте. От промышленности нужна смелость подойти к решению стоящих перед нами задач с позиции роста и сосредоточиться на действиях, необходимых для того, чтобы переход к электрокарам стал успешным для людей, промышленности и окружающей среды", - сказал он в интервью Euronews.

"Смертельные риски" автопрома

Комиссия провела трехчасовое совещание в рамках "Стратегического диалога" о будущем автопрома для преодоления нынешнего кризиса. Это была уже третья встреча такого рода с начала года.

Отрасль переживает спад продаж, вызванный высокими ценами на энергоносители, растущей конкуренцией со стороны Китая и в целом неблагоприятной торговой средой из-за новых тарифов США.

Еще в апреле глава промышленности ЕС Стефан Сежурне заявил, что автопром ЕС "находится в смертельной опасности". "Есть риск, что будущая карта мировой автомобильной промышленности будет начертана без Европы", - сказал тогда Сежурне.

Related

Одной из самых больших проблем остается реализация европейской климатической политики. "Доля рынка аккумуляторных электромобилей в ЕС составляет 15,6%, а фургонов - 9%. Широкомасштабное массовое внедрение еще не произошло. И этого не произойдет, если мы не ускорим развитие инфраструктуры и не снизим совокупные затраты на электротранспорт", - заявила Euronews Сигрид де Врис, генеральный директор Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "Но правительства и регулирующие органы не инвестируют и не требуют достаточного уровня модернизации инфраструктуры и сетей, а стимулы остаются непоследовательными. Как следствие: нормативные цели больше не достижимы", - добавила она.

Чтобы автомобили с нулевым уровнем выбросов стали очевидным выбором для потребителей и предприятий, автопроизводители считают, что их покупка и использование должны стать привлекательнее, чем выбор автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Для этого необходимы последовательные стимулы для покупки, более справедливое налогообложение, снижение стоимости зарядки и облегчение доступа к ней .

Автопром - краеугольный камень европейской экономики, в нем занято более 13 миллионов человек (прямые и косвенные рабочие места), а вклад в ВВП ЕС составляет около 7%.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

На чем ехать? Европарламент разошелся во взглядах на будущее автопрома

Европейские автопроизводители ищут спасения в Брюсселе

Пять главных требований европейского автопрома на встрече с фон дер Ляйен