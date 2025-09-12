В убийстве Чарли Кирка подозревают 22-летнего Тайлера Робинсона. Он задержан

РЕКЛАМА

Власти США назвали имя подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка - это 22-летний уроженец штата Юта Тайлер Робинсон, который сейчас находится под стражей.

Президент США Дональд Трамп в пятницу сообщил о том, что правоохранительные органы задержали подозреваемого, назвав это "значительным прорывом в расследовании".

"Кто-то, кто был очень близок к нему, сказал: "Хм, это он"", - сообщил Трамп в телеэфире канала Fox, добавив, что узнал об аресте за пять минут до начала шоу.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс провел пресс-конференцию вместе с директором ФБР, чтобы объявить эту новость.

"Доброе утро, дамы и господа. Мы поймали его", - сказал Кокс в начале своего выступления.

На этой фотографии, опубликованной офисом губернатора штата Юта в пятницу, 12 сентября 2025 года, изображен Тайлер Робинсон. AP/AP

"Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона обратился к другу семьи, который связался с офисом шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что он совершил это преступление", - рассказал Кокс.

Кокс отметил, что затем эта информация была передана сотрудникам местных и федеральных правоохранительных органов, которые занимаются расследованием.

Губернатор-республиканец также сообщил, что в ходе опроса близких друзей и семьи подозреваемого следователи выяснили, что Робинсон в последние годы стал "более политизированным" и выражал свою неприязнь к Кирку за несколько дней до убийства.

"Робинсон упомянул, что Чарли Кирк приезжает в университет Юты. Они говорили о том, почему он им не нравится, и о его взглядах. Член семьи также заявил, что Кирк полон ненависти и распространяет ее", - отметил Кокс.

Он рассказал, что сосед подозреваемого по комнате поделился серией публикаций, которые Робинсон отправил в сервисе обмена сообщениями Discord, где он, судя по всему, обсуждал, как спрятать винтовку перед нападением, чтобы забрать ее позже.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс на пресс-конференции, 12 сентября 2025 года AP

"В сообщениях говорилось о визуальном наблюдении за местом, где была оставлена винтовка, в частности, что винтовка была оставлена завернутой в полотенце, а также о гравировке пуль, упоминался оптический прицел", - добавил Кокс.

Губернатор Юты осудил "трусливое" покушение на жизнь Кирка, которое, как он еще раз подчеркнул, было политически мотивированным.

Он назвал это убийство нападением "на всех нас", которое угрожает самой сути "американского эксперимента", идеалам и принципам.

В конце своего выступления Кокс обратился к молодежи, призвав ее защищать демократию и отвергать политическое насилие любого рода.