Франция вновь рискует остаться без правительства - второй раз за год

8 сентября премьер-министру Франции Франсуа Байру предстоит проверка в парламенте, где пройдёт голосование по вотуму доверия. Вероятность провала очень высока: в конце августа многие партии (левые из "Непокоренной Франции", крайне правые из "Национального объединения" и социалисты) заявили, что не поддержат Байру. Для получения доверия премьер-министру необходимо как минимум 288 голосов, что на сегодня выглядит малореалистично.

Зачем Байру доверие?

Примечательно, что провести голосование по вотуму доверия предложил сам прмеьр-министр - на фоне нарастающей социально-экономической напряженности во Франции. Камнем преткновения в его диалоге с оппозицией стал бюджетный план на 2026 год. Он предусматривает резкое сокращение дефицита с 5,8% в 2024-м до менее 4,6%, что потребует значительного сокращения расходов, заморозки индексаций, и, возможно, введения новых налогов. Байру собирается сэкономить казне около 44 миллиардов евро. Одним из самых непопулярных пунктов его плана стало сокращение 2 государственных праздников из 11.

Премьер считает свой план необходимым для поддержания долга "на устойчивом уровне", но в парламенте называют его излишне строгим и социально несправедливым. На 10 и 18 сентября в стране объявлены массовые акции протеста. Некоторые политики готовы идти дальше. Лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон заявил, что инициирует 23 сентября процедуру отстранения Эмманюэля Макрона от должности президента.

Франсуа Байру. Thibault Camus/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Нынешний премьер-министр - уже шестой по счету за время правления Макрона. В случае отставки Байру президенту придется или назначить нового, или распустить парламент.

Маловероятный сценарий: Байру выживает

Хотя это и маловероятно, Байру все же может выжить. Это потребует значительных уступок со стороны ряда партий в отношении его бюджетного плана. Министр юстиции Жеральд Дарманен и министр по делам заморских территорий Манюэль Вальс призвали партийных лидеров к компромиссу и ответственности, намекнув, что роспуск кабинета министров не пойдет на пользу стране.

В случае успеха Байру получит принципиальное одобрение своей стратегии, но затем ему придется согласовывать каждый пункт плана с враждебным парламентом.

Двойная отставка?

Сократить расходы пытался и предшественник Байру Мишель Барнье, что стоило ему поста. Вторая за неполный год возможная отставка кабмина увеличивает недоверие общества к исполнительной власти и лично президенту Макрону. Правда, сам Макрон не раз говорил, что доработает до 2027 года вне зависимости от количества политических кризисов, с которыми ему придется столкнуться.

Падение Байру автоматически блокирует законопроект о бюджете на 2026 год. Новый кабинет министров может представить пересмотренный вариант, следуя обычному законодательному процессу.