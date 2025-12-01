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Зеленский прибыл в Париж для переговоров с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Париже, 1 декабря 2025 года
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует президента Украины Владимира Зеленского в Париже, 1 декабря 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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Во французском МИДе вновь подчеркнули, что мирное урегулирование не может проходить без европейцев, намекая на американские «28 пунктов»

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж: там он проведёт переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться выработать условия потенциального прекращения огня в Украине.

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В преддверии встречи в администрации Макрона заявили, что два лидера обсудят условия «справедливого и прочного мира». На прошлой неделе Макрон, один из главных союзников Киева, призвал западных союзников предоставить Украине твёрдые гарантии на случай прекращения огня . Он одобрил развертывание «сил обеспечения» на суше, на море и в воздухе, чтобы помочь обеспечить безопасность страны после возможного мирного соглашения

В Париже критически отзываются о мирных планах США, считая, что они благоприятствуют России.

В воскресенье во Флориде состоялась встреча украинских и американских делегаций, которые работали как раза над внесением изменений в планы, разработанные в ходе переговоров между Вашингтоном и Москвой.

Госсекретарь США назвал воскресную встречу «продуктивной».

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин встретится с посланником президента США Стивом Уиткоффом во вторник (2 декабря) днём.

Роль Уиткоффа стала предметом пристального внимания после того, как на прошлой неделе стало известно, что он инструктировал представителей РФ по поводу мирного плана по Украине.

И Москва, и Вашингтон преуменьшили значение этих разоблачений.

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