Украина атаковала НПЗ в Саратове, войска РФ нанесли удар по украинской энергосистеме

By euronews

Украинские беспилотники второй раз меньше чем за месяц атаковали Саратовкий НПЗ, входящий в структуру "Роснефти". Сообщается также о взрывах в районе аэродрома в Энгельсе. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что атаке войск РФ подверглась газовая инфраструктура страны.

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Нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области был атакован минувшей ночью украинскими беспилотниками. Телеграм-канал Astra публикует видео местных жителей, на которых видны кадры пожара на, предположительно, входящем в структуру "Роснефти" "Саратовском нефтеперерабатывающем заводе". Местные жители сообщали о взрывах в районе предприятия. Этот завод уже подвергался атаке беспилотников 14 января.

Губернатор Саратовской области заявил, что на "промышленном предприятии" в Саратова есть повреждения после падения обломков БПЛА.

"Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятие в Саратове. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет", — написал Роман Бусаргин.

Провластные российские телеграм-каналы также пишут о взрывах над Энгельсом. По словам местных жителей, они раздавались над местным военным аэродромом. Официального подтверждения этой информации нет.

Энгельс находится на противоположном от Саратова берегу Волги, здесь расположена база российской стратегической авиации.

В Минобороны РФ утверждают, что за ночь было сбито 40 беспилотников, в том числе 18 - над Саратовской областью и 14 - над Ростовской, шесть - в Брянской, два - в Волгоградской, один - в Белгородской.

Между тем, в Украине утром во вторник ввели экстренные отключения света из-за массированного обстрела РФ. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что атаке подверглась газовая инфраструктура.

"Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии", - написал он в соцсетях.