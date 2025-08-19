В Испании спала аномальная жара, но борьба с лесными пожарами все еще продолжается

РЕКЛАМА

Лесные пожары в Испании свидетельствуют об ухудшении ситуации с изменением климата. Об этом во время визита в Эстремадуру заявил премьер-министр Педро Санчес. Глава правительства сказал, что пострадавшие от стихии районы будут объявлены зонами бедствия.

Распространению пламени способствовала рекордная 16-ти дневная жара. Сейчас температура спала, но борьба с огнем все еще продолжается в некоторых частях страны. Испанским пожарным в рамках Европейского соглашения оказывают помощь коллеги из Германии.

По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, с понедельника выгорело около 38 тысяч гектаров растительности. С начала 2025 года сгоревшая площадь достигла 380 тысяч гектаров. Это более чем в четыре раза превышает средний показатель за 2006-2024 годы.

С 1 июня полиция Испании арестовала 32 человека по подозрению в поджогах, ещё 93 находятся под следствием.

Лесной пожар. Оренсе, Испания. 18 августа 2025 г. Pablo Garcia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Пожары в Галисии опустошили небольшие малонаселенные пункты, вынуждая местных жителей во многих случаях вступать в бой с огнем до прибытия пожарных.

За последние несколько дней, по данным Мадрида, в Галисии была зафиксирована среднесуточная температура, превышающая 42 градуса по Цельсию.

Жители Ребордондо наблюдают, как пожар приближается к деревне. 18 августа 2025 г. Pablo Garcia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

"Наука говорит нам, и здравый смысл тоже говорит нам, особенно фермерам и владельцам ранчо, тем, кто живет в сельской местности, что климат меняется, что климатические чрезвычайные ситуации становятся все более повторяющимися, более частыми и оказывают на нас все большее влияние", - сказал Педро Санчес, посещая Эстремадуру.

Местные жители борются с огнем, надвигающимся на деревню Ребордондо, недалеко от Оренсе. 18 августа 2025 г. Pablo Garcia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

В соседней Португалии огненной стихии противостоят более 3700 пожарных. Огонь уничтожил около 235 000 гектаров насаждений. Погибли по меньшей мере два человека. По оценкам экспертов в Португалии самое высокое соотношение площади пожаров к общей площади страны в Европейском союзе.

По данным Службы изменения климата ЕС Copernicus, с 1980-х годов Европа теплеет в два раза быстрее, чем в среднем по миру.

Ученые утверждают, что изменение климата усугубляет частоту и интенсивность периодов жары и засухи в некоторых частях Европы, делая регион более уязвимым для лесных пожаров.