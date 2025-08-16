Саммит на Аляске: Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня в Украине

Саммит президентов США и России на Аляске начался с красной ковровой дорожки у трапа самолёта и рукопожатия на объединённой базе Элдендорф-Ричардсон в Анкоридже, но завершился признанием Трампа, что сделки "не будет". О "прекращение огня" ни в ходе встречи, ни после ни одна из сторон не обмолвилась.
Саммит президентов США и России на Аляске начался с красной ковровой дорожки у трапа самолёта и рукопожатия на объединённой базе Элдендорф-Ричардсон в Анкоридже.
На вопросы присутствовавших здесь журналистов о том, согласен ли Владимир Путин на прекращение огня оба лидера отвечать отказались.
Затем Дональд Трамп доставил российского коллегу на место проведения саммита в бронированном лимузине Cadillac Onе. Там к главам двух государств присоединились советники: с американской стороны госсекретарь Марко Рубио и спецсоветник Стив Уиткофф и с российской - глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча продолжалась два с половиной часа. Первое слово на совместной пресс-конференции было предоставлено российскому президенту. В 8-минутной речи он заявил, что приветствует Доланда Трампа как соседа, назвав Украину "братским народом" после трёх лет полномасштабной войны. Затем Путин повторил своё непременное требование об "устранении первопричин" конфликта.
В 4-минутуном ответном выступлении Дональд Трамп назвал встречу "чрезвычайно продуктивной", но был вынужден признать, что сделки, похоже, не будет. Тем не менее он остаётся оптимистом: "Мы не достигли цели, но у нас есть очень хорошие шансы достичь её”.
В праве задать вопросы журналистам отказали.
Поблагодарив Трампа за организацию встречи, президент России со смешком предположил, что в следующий раз, когда они встретятся, это может произойти в Москве.
Президент США в свою очередь заявил, что проинформирует об итогах саммита на Аляске союзников по НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.
О "прекращение огня" - ни в ходе встречи, ни после - ни одна из сторон не обмолвилась.