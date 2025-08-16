Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Саммит на Аляске: Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня в Украине

Президенты США и РФ по окончании саммита на Аляске, на котором не удалось договориться о прекращении огня в Украине. 15 августа 2025 г.
Президенты США и РФ по окончании саммита на Аляске, на котором не удалось договориться о прекращении огня в Украине. 15 августа 2025 г. Авторское право  Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Jae C. Hong/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Саммит президентов США и России на Аляске начался с красной ковровой дорожки у трапа самолёта и рукопожатия на объединённой базе Элдендорф-Ричардсон в Анкоридже, но завершился признанием Трампа, что сделки "не будет". О "прекращение огня" ни в ходе встречи, ни после ни одна из сторон не обмолвилась.

Саммит президентов США и России на Аляске начался с красной ковровой дорожки у трапа самолёта и рукопожатия на объединённой базе Элдендорф-Ричардсон в Анкоридже.

На вопросы присутствовавших здесь журналистов о том, согласен ли Владимир Путин на прекращение огня оба лидера отвечать отказались.

Затем Дональд Трамп доставил российского коллегу на место проведения саммита в бронированном лимузине Cadillac Onе. Там к главам двух государств присоединились советники: с американской стороны госсекретарь Марко Рубио и спецсоветник Стив Уиткофф и с российской - глава МИДа Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Встреча продолжалась два с половиной часа. Первое слово на совместной пресс-конференции было предоставлено российскому президенту. В 8-минутной речи он заявил, что приветствует Доланда Трампа как соседа, назвав Украину "братским народом" после трёх лет полномасштабной войны. Затем Путин повторил своё непременное требование об "устранении первопричин" конфликта.

Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса
Владимир Путин
президент России

В 4-минутуном ответном выступлении Дональд Трамп назвал встречу "чрезвычайно продуктивной", но был вынужден признать, что сделки, похоже, не будет. Тем не менее он остаётся оптимистом: "Мы не достигли цели, но у нас есть очень хорошие шансы достичь её”.

Это было весьма содержательно. Я бы сказал, что мы провели очень продуктивную встречу, мы обсудили много вопросов, по большинству из них мы согласны, но есть пара важных моментов, до которых мы ещё не дошли
Дональд Трамп
президент США

В праве задать вопросы журналистам отказали.

Поблагодарив Трампа за организацию встречи, президент России со смешком предположил, что в следующий раз, когда они встретятся, это может произойти в Москве.

Президент США в свою очередь заявил, что проинформирует об итогах саммита на Аляске союзников по НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

О "прекращение огня" - ни в ходе встречи, ни после - ни одна из сторон не обмолвилась.

