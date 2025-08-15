Трамп созвонился с Лукашенко и "с нетерпением" ждет встречи с ним

РЕКЛАМА

Американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По словам Трампа, он хотел поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 политзаключенных и обсудить возможность освобождения еще 1300 человек. Президент США также сообщил, что "с нетерпением" ждет встречи с белорусским коллегой.

"У меня состоялся отличный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко, - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. - Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем вопрос об освобождении еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили много тем, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!"

Как уточнило белорусское государственное агентство БелТА, разговор состоялся 15 августа. "Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину, - говорится в сообщении. - Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято".

США изменили отношение к режиму Лукашенко?

В последние месяцы в отношениях между Минском и Вашингтоном наметилось некоторое улучшение. Лукашенко освободил несколько групп политзаключенных, причем после июньского визита в столицу Беларуси спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога из тюрьмы выпустили Сергея Тихановского, который провел за решеткой 5 лет. Его отправили в Литву.

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская приветствовала усилия Трампа, но подчеркнула, что пока Лукашенко полностью не прекратит репрессии и не освободит всех невинных людей из тюрем, никаких изменений в политике в отношении его режима быть не должно.

"Мы благодарны президенту Трампу за его усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси и за содействие в восстановлении мира и справедливости. Это важная гуманитарная миссия президента — спасти жизни невинных людей, - говорится в заявлении Тихановской на платформе Х. - Мы сейчас ожидаем, что режим Лукашенко полностью прекратит репрессии и освободит всех невинных людей из тюрем — это жизненно необходимый первый шаг к миру, свободе и примирению.

И пока этого не произойдет, никаких изменений в политике в отношении режима быть не должно".

Еще один оппозиционный лидер Павел Латушко высказал предположение, что телефонный разговор Трампа и Лукашенко "мог состояться в связи с потенциальными изменениями геополитического характера и возможными переговорами на территории Беларуси по вопросу перемирия в войне России против Украины".