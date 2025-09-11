Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Эксклюзив Euronews: три вопроса гендиректору Mercedes

Европейские автомобили в кризисе, иллюстрация
Европейские автомобили в кризисе, иллюстрация
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Автопром Европы переживает кризис, вызванный снижением продаж, высокими ценами на энергоносители и глобальной конкуренцией. Гендиректор Mercedes-Benz и президент ACEA Ола Келлениус делится своими мыслями о будущем отрасли в эксклюзивном интервью Euronews.

Замедляющиеся продажи, высокие цены на энергоносители, растущая глобальная конкуренция и неопределенная нормативная и торговая среда ввергли автопром Европы в спиралевидный кризис. Отрасли, предупреждает вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне, "грозит смертельная опасность".

На этом фоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу примет в Брюсселе руководителей автомобильных компаний. Это третья и последняя кризисная встреча такого рода в текущем году - часть проекта, который в Еврокомисии называют Стратегическим диалогом о будущем автомобильной промышленности.

Поможет ли диалог между властью и промышленностью предотвратить катастрофу, о которой предупреждает растущее число экспертов? Euronews обсудил это с Оле Келлениусом, президентом Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) и гендиректором Mercedes-Benz. Он поделился своими мыслями по трем важнейшим вопросам, касающимся будущего автопрома Европы.

Система беспроводной зарядки от Porsche на стенде Volkswagen во время открытия Международного автосалона в Мюнхене, 9 сентября 2025 г.
Система беспроводной зарядки от Porsche на стенде Volkswagen во время открытия Международного автосалона в Мюнхене, 9 сентября 2025 года

Euronews: "Просит ли автопром отменить цели ЕС по снижению выбросов?"

Оле Келлениус: - Мы полностью привержены цели достижения нулевого уровня выбросов, но есть лучший способ достичь этого. Никто не заинтересован в успехе электромобилей больше, чем европейская автомобильная отрасль.

Мы, производители, уже вложили сотни миллиардов инвестиций и вывели на рынок сотни моделей с нулевым уровнем выбросов. Однако мир развивается, и политика и законодательство тоже должны меняться Именно поэтому мы выступаем за прагматичную рекалибровку пути сокращения выбросов CO₂.

Речь идет не об отказе от наших целей, а о приведении их в соответствие с текущими реалиями рынка, экономическими условиями и геополитическим ландшафтом".

Генеральный директор Mercedes-Benz Оле Каллениус на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards в Берлине, 17 февраля 2020 г.
Генеральный директор Mercedes-Benz Оле Каллениус на церемонии вручения премии Laureus World Sports Awards в Берлине, 17 февраля 2020 года

Euronews: "Какие факторы замедляют переход к "зеленому" транспорту?"

Келлениус: "В нынешней ситуации нам необходимы сильные стимулирующие меры, включая надежную инфраструктуру зарядки, значимые стимулы для потребителей и существенную модернизацию наших энергосетей.

Кроме того, важно значительно снизить высокие цены на электричество, энергию, поскольку они напрямую влияют на привлекательность и доступность электромобилей для рядового потребителя.

Это не мелочи, это системные проблемы, которые требуют согласованных усилий со стороны политиков, поставщиков энергии и самой отрасли, чтобы по-настоящему раскрыть весь потенциал электромобилей. Мы готовы внести свою лепту, но экосистема должна развиваться параллельно".

Mercedes CLA на стенде Mercedes во время открытия Международного автосалона в Мюнхене, 10 сентября, 2025 г.
Mercedes CLA на стенде Mercedes во время открытия Международного автосалона в Мюнхене, 10 сентября 2025 года

Euronews: : " Что нужно для успешного перехода на "зеленые" рельсы?"

Келлениус: "Все начинается с целостной и прагматичной стратегии ЕС, которая не ограничивается только целевыми показателями выбросов CO2, а учитывает картину в целом.

Нам нужно более простое и гибкое регулирование, сокращение бюрократических проволочек, реалистичная корректировка целей, долгосрочные и последовательные стимулы для поощрения потребителей, а также обеспечение технологической нейтральности.

В конечном счете, климатическая политика должна быть интегрирована с более широкими задачами ЕС - с обеспечением конкурентоспособности, созданием рабочих мест и автономностью в стратегических отраслях".

Поделиться Комментарии

