Глава ЦРУ: удары США нанесли "серьёзный ущерб" ядерным объектам Ирана

Своими авиаударами по Ирану США нанесли "серьёзный ущерб" его ядерным объектам, заявил директор ЦРУ после того, как американские издания опубликовали просочившиеся разведданные, которые указывали на обратное.

Глава ведомства Джон Рэтклифф сообщил в четверг, что ключевые объекты ядерной инфраструктуры разрушены, и на их восстановление "уйдут долгие годы". Впрочем, чиновник воздержался от утверждения, что ядерная программа Ирана полностью ликвидирована.

Ранее СМИ писали о предварительной оценке Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA), согласно которой, масштабы разрушений гораздо менее значимые, и ключевые компоненты иранской ядерной программы могут быть перезапущены уже через несколько месяцев.

Также в отчёте говорилось, что большую часть запасов высокообогащённого урана Иран вывез до атаки американских ВВС. Глава агентства ООН по ядерному надзору подтвердил, что это вполне возможно.

Первоначально Дональд Трамп говорил о применении американских противобункерных бомб при ударах по объектам обогащения урана в Фордо и Натанзе как о "впечатляющем военном успехе", который привёл к "уничтожению" ключевых объектов.

Публикации СМИ с оценкой ЦРУ он назвал "фейковыми новостями", а авторов обвинил во "лжи и полном искажении фактов". То же мнение высказал министр обороны страны Пит Хегсет.

Во время саммита НАТО в Гааге американский президент сказал журналистам, что "разведданные были очень неубедительными".

"Разведка говорит, что мы не знаем. Это могло быть очень серьёзно. Это то, о чем говорят разведданные", - заявил он, правда, позже скорректировал свою позицию, сказав, что иранская программа была отброшена "на десятилетия назад".

Американские чиновники также указывают на выводы, сделанные Израилем. В среду канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила, что удар Соединённых Штатов по объекту в Фордо "привёл его в негодность" и что совместные удары Израиля и США "на много лет вперёд лишили Иран возможности создать ядерное оружие".

Эксперты говорят, что так скоро делать достоверные выводы о последствиях американских атак крайне сложно.

Представитель министерства иностранных дел Ирана подтвердил "значительные повреждения" ядерной инфраструктуры, отказавшись раскрывать подробности.

"Слишком рано судить о последствиях"

По сведениям Международного агентства по атомной энергии, пострадали подъездные пути к подземному объекту в Фурдоу и вход в него. В подземной части объекта в Натанзе, согласно первоначальной оценке МАГАТЭ, имеются две пробоины. Они свидетельствуют о прямом попадании по залам, которые использовались для обогащения урана и его хранения.

Тем временем, возобновились поиски дипломатического решения вопроса ядерных разработок Тегерана.

Трамп заявил, что официальные лица США и Ирана встретятся в ближайшее время, чтобы возобновить диалог, который был прерван открытым ирано-израильским военным противостоянием.

"Мне всё равно, есть соглашение или нет", - сказал хозяин Белого дома, упирая на то, что Иран слишком сильно пострадал, чтобы думать о восстановлении своей ядерной программы. "Они всё равно не будут этого делать. Они получили своё", - заключил он.

В МАГАТЭ считают нецелесообразными попытки оценить, сколько времени уйдёт у Ирана на восстановление ядерного потенциала. В агентстве настаивают на том, что такой подход отвлекает от поиска долгосрочного решения проблемы.

Иран по-прежнему обладает "техническими знаниями" и "промышленными возможностями" для перезапуска своей программы, сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что в приоритете сейчас добиться допуска инспекторов на объекты для проведения тщательной оценки.