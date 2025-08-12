Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Не менее 100 палестинцев погибли в результате израильских атак в Газе (минздрав сектора)

Группа палестинцев сидит в тени своей палатки на фоне разрушенных зданий в жаркий летний день в городе Газа, 12 августа 2025 года.
Группа палестинцев сидит в тени своей палатки на фоне разрушенных зданий в жаркий летний день в городе Газа, 12 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Malek Fouda
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Великобритания вместе с 27 своими союзниками, в том числе европейскими, выпустила заявление, в котором осудила усугубляющийся гуманитарный кризис в Газе и призвала Израиль принять немедленные меры для облегчения гуманитарных страданий.

По меньшей мере 100 палестинцев погибли и более 500 получили ранения за последние 24 часа - израильские атаки на сектор Газа продолжаются, несмотря на растущее международное давление и осуждение за ведение войны.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что по меньшей мере 69 человек погибли в результате авиаударов в различных точках анклава.

Очевидцы сообщают об атаках на севере, недалеко от города Газа, где в понедельник утром Израиль совершил нападение, убив пятерых журналистов "Аль-Джазиры" , что вызвало волну критики.

Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, утверждает, что по меньшей мере 31 человек стал жертвой нападений, направляясь за помощью в пункты раздачи продовольствия. Это последний случай из серии атак на поддерживаемую Израилем миссию США по оказанию помощи - инициативу, запущенную в надежде заменить традиционные системы ООН.

Гуманитарный фонд Газы (GHF), базирующийся в штате Делавэр, неоднократно подвергался нападениям со стороны Израиля. Очевидцы рассказывают, что израильские войска регулярно открывают огонь по толпам палестинцев, пытающихся добраться к центрам.

Палестинцы несут пакеты с гуманитарной помощью из распределительного центра Фонда гуманитарной помощи Газы в Нецариме, 4 августа 2025 г.
Палестинцы несут пакеты с гуманитарной помощью из распределительного центра Фонда гуманитарной помощи Газы в Нецариме, 4 августа 2025 г. AP Photo

Израиль утверждает, что его войска делают только предупредительные выстрелы, и отрицает, что они целенаправленно выбирают гражданских лиц. ЦАХАЛ физически не охраняет ни один из объектов GHF - у него есть собственная служба безопасности, но он охраняет периметр в радиусе двух километров.

GHF отрицает любые случаи насилия со смертельным исходом на своих объектах, но подтверждает, что сотрудники службы безопасности в "редких случаях" применяли слезоточивый газ для подавления беспорядков и стычек в очередях.

Американская компания настаивает на том, что ее операции в Газе, начавшиеся в конце мая, были чрезвычайно успешными, и ежедневно доставляются миллионы порций еды, но эти утверждения не могут быть проверены независимо, поскольку сторонние свидетели не участвуют в американо-израильской схеме доставки.

Организация Объединенных Наций по-прежнему не участвует в операциях по оказанию помощи в Газе после того, как Израиль обвинил филиалы организации, в первую очередь БАПОР, в проникновении боевиков ХАМАС, которые помогают в разграблении и перепродаже помощи.

Их деятельность была значительно сокращена с появлением операции GHF, после того как Израиль заявил, не предоставив доказательств, что боевики ХАМАС угоняют конвои с гуманитарной помощью для личного потребления и продажи на черных рынках, чтобы продолжать "финансировать свою военную машину".

Отсутствие операций ООН по оказанию помощи способствовало усугублению гуманитарной катастрофы в Газе. По оценкам ООН, по меньшей мере 90% двухмиллионного населения Газы находится под угрозой голода.

Эти оценки подтверждаются растущим числом смертельных случаев, связанных с недоеданием. По данным министерства здравоохранения Газы, в понедельник от голода умерли 5 палестинцев, в результате чего общее число смертей от голода достигло 227, включая 103 детей.

По данным министерства, с начала войны в 2023 году в результате израильского наступления погибли 61 599 палестинцев. В цифрах не проводится различие между жертвами среди гражданского населения и среди комбатантов, хотя ООН утверждает, что более двух третей погибших, которые удалось подтвердить, были женщины и дети.

Заявление Запада

Тем временем Великобритания выпустила совместное заявление с 27 партнерами, многие из которых являются европейскими, в котором осудила гуманитарные страдания в Газе, растущий уровень голода и ограничения, с которыми сталкиваются неправительственные организации.

"Гуманитарные страдания в Газе достигли невообразимых масштабов. Голод разворачивается на наших глазах. Необходимо принять срочные меры, чтобы остановить и обратить вспять голод. Гуманитарное пространство должно быть защищено, а помощь никогда не должна быть политизирована", - говорится в заявлении.

Сброс грузов в сектор Газа на парашютах, вид с юга Израиля, 12 августа 2025 г.
Сброс грузов в сектор Газа на парашютах, вид с юга Израиля, 12 августа 2025 г. AP Photo

"Мы призываем правительство Израиля предоставить разрешение на доставку помощи всем международным НПО и разблокировать работу основных гуманитарных организаций. Должны быть предприняты немедленные, постоянные и конкретные шаги, чтобы облегчить безопасный, широкомасштабный доступ для ООН, международных НПО и гуманитарных партнеров", - добавляется в заявлении.

Совместное заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Подписи под документом поставили также глава внешней политики ЕС Кайя Каллас, комиссар ЕС по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца и комиссар ЕС по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лахбиб.

