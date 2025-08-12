Не менее 100 палестинцев погибли в результате израильских атак в Газе (минздрав сектора)

По меньшей мере 100 палестинцев погибли и более 500 получили ранения за последние 24 часа - израильские атаки на сектор Газа продолжаются, несмотря на растущее международное давление и осуждение за ведение войны.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что по меньшей мере 69 человек погибли в результате авиаударов в различных точках анклава.

Очевидцы сообщают об атаках на севере, недалеко от города Газа, где в понедельник утром Израиль совершил нападение, убив пятерых журналистов "Аль-Джазиры" , что вызвало волну критики.

Министерство здравоохранения, управляемое ХАМАС, утверждает, что по меньшей мере 31 человек стал жертвой нападений, направляясь за помощью в пункты раздачи продовольствия. Это последний случай из серии атак на поддерживаемую Израилем миссию США по оказанию помощи - инициативу, запущенную в надежде заменить традиционные системы ООН.

Гуманитарный фонд Газы (GHF), базирующийся в штате Делавэр, неоднократно подвергался нападениям со стороны Израиля. Очевидцы рассказывают, что израильские войска регулярно открывают огонь по толпам палестинцев, пытающихся добраться к центрам.

Палестинцы несут пакеты с гуманитарной помощью из распределительного центра Фонда гуманитарной помощи Газы в Нецариме, 4 августа 2025 г. AP Photo

Израиль утверждает, что его войска делают только предупредительные выстрелы, и отрицает, что они целенаправленно выбирают гражданских лиц. ЦАХАЛ физически не охраняет ни один из объектов GHF - у него есть собственная служба безопасности, но он охраняет периметр в радиусе двух километров.

GHF отрицает любые случаи насилия со смертельным исходом на своих объектах, но подтверждает, что сотрудники службы безопасности в "редких случаях" применяли слезоточивый газ для подавления беспорядков и стычек в очередях.

Американская компания настаивает на том, что ее операции в Газе, начавшиеся в конце мая, были чрезвычайно успешными, и ежедневно доставляются миллионы порций еды, но эти утверждения не могут быть проверены независимо, поскольку сторонние свидетели не участвуют в американо-израильской схеме доставки.

Организация Объединенных Наций по-прежнему не участвует в операциях по оказанию помощи в Газе после того, как Израиль обвинил филиалы организации, в первую очередь БАПОР, в проникновении боевиков ХАМАС, которые помогают в разграблении и перепродаже помощи.

Их деятельность была значительно сокращена с появлением операции GHF, после того как Израиль заявил, не предоставив доказательств, что боевики ХАМАС угоняют конвои с гуманитарной помощью для личного потребления и продажи на черных рынках, чтобы продолжать "финансировать свою военную машину".

Отсутствие операций ООН по оказанию помощи способствовало усугублению гуманитарной катастрофы в Газе. По оценкам ООН, по меньшей мере 90% двухмиллионного населения Газы находится под угрозой голода.

Эти оценки подтверждаются растущим числом смертельных случаев, связанных с недоеданием. По данным министерства здравоохранения Газы, в понедельник от голода умерли 5 палестинцев, в результате чего общее число смертей от голода достигло 227, включая 103 детей.

По данным министерства, с начала войны в 2023 году в результате израильского наступления погибли 61 599 палестинцев. В цифрах не проводится различие между жертвами среди гражданского населения и среди комбатантов, хотя ООН утверждает, что более двух третей погибших, которые удалось подтвердить, были женщины и дети.

Заявление Запада

Тем временем Великобритания выпустила совместное заявление с 27 партнерами, многие из которых являются европейскими, в котором осудила гуманитарные страдания в Газе, растущий уровень голода и ограничения, с которыми сталкиваются неправительственные организации.

"Гуманитарные страдания в Газе достигли невообразимых масштабов. Голод разворачивается на наших глазах. Необходимо принять срочные меры, чтобы остановить и обратить вспять голод. Гуманитарное пространство должно быть защищено, а помощь никогда не должна быть политизирована", - говорится в заявлении.

Сброс грузов в сектор Газа на парашютах, вид с юга Израиля, 12 августа 2025 г. AP Photo

"Мы призываем правительство Израиля предоставить разрешение на доставку помощи всем международным НПО и разблокировать работу основных гуманитарных организаций. Должны быть предприняты немедленные, постоянные и конкретные шаги, чтобы облегчить безопасный, широкомасштабный доступ для ООН, международных НПО и гуманитарных партнеров", - добавляется в заявлении.

Совместное заявление подписали министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Канады, Кипра, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Ирландии, Японии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Подписи под документом поставили также глава внешней политики ЕС Кайя Каллас, комиссар ЕС по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца и комиссар ЕС по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лахбиб.