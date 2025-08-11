Израиль усиливает бомбардировки города Газа после заявления Нетаньяху о расширении операции ЦАХАЛ

РЕКЛАМА

Волна израильских ударов обрушилась на несколько районов Газы в понедельник, всего через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ожидает "достаточно быстрого" завершения новой – "расширенной" – операции против боевиков ХАМАС.

Со слов местных жителей, информагенство "Рейтер" сообщает о "самых интенсивных" за последние недели бомбардировках к востоку от города Газа.

Министерство здравоохранения палестинского анклава, управляемого ХАМАС, сообщает о 69 погибших за последние сутки.

Ранее палестинское общество Красного Полумесяца в своём сообщении на платформе X сообщило, что в больницу "Аш-Шифа" в городе Газа поступили девять тел, ещё семь – в больницу "Аль-Кудс", а также десятки раненых.

В публикации говорится, что машины скорой помощи "продолжают перевозить раненых, поскольку обстрелы продолжаются, а медицинские бригады работают круглосуточно, чтобы справиться с растущим числом пострадавших, несмотря на сложные условия и скудные ресурсы".

Пять работников катарского канала "Аль-Джазира" и палестинский фрилансер погибли в результате израильского удара по палатке прессы возле больницы "Аш-Шифа", что вызвало осуждение со стороны групп по защите прав журналистов, включая "Репортёров без границ" и Комитет по защите журналистов.

Израиль назвал одного из погибших – репортёра Анаса аш-Шарифа – "лидером" ячейки ХАМАС.

По данным агенства "Франс-Пресс", которое ссылается на "местных журналистов, которые его знали", Анас аш-Шариф "в начале своей карьеры работал в отделе по связям с общественностью ХАМАС, где его задачей было продвижение мероприятий, организуемых этим движением, которое с 2007 года управляет Газой".

С начала войны израильская армия неоднократно выдвигала аналогичные обвинения против других палестинских журналистов в Газе, в том числе против других корреспондентов "Аль-Джизиры". В интервью BBC в понедельник утром директор англоязычной версии катарского телеканала Салах Негм назвал обвинения Израиля "нелепыми".

Южнее, в Хан-Юнисе, семь палестинцев были убиты в результате ещё одного ночного израильского удара, по данным больницы "Насер", куда были доставлены тела погибших.

По сообщениям, все семеро – члены одной семьи – были убиты в результате удара по жилому дому в западной части города.

Среди погибших – дедушка, четверо его детей, внук и ещё один родственник.

Удары были нанесены после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье объявил о планах по захвату города Газа, одного из немногих районов сектора, который ещё не находится под израильским военным контролем.

Израильская армия намерена продолжить операцию, несмотря на растущие призывы многих ближайших союзников страны прекратить войну. План также сталкивается с противодействием внутри Израиля со стороны семей оставшихся живых заложников, удерживаемых ХАМАС, – считается, что их около 20, – а также представителей силовых структур, которые говорят, что в данный момент мало что можно выиграть в военном отношении.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот шаг "катастрофой беспрецедентной тяжести, которая неизбежно произойдёт,", и "шагом к бесконечной войне" в заявлении, направленном журналистам.

"Израильские заложники и жители Газы будут по-прежнему оставаться главными жертвами этой стратегии", – добавил Макрон.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью национальным СМИ заявил, что Израиль "потерял разум и человечность", назвав ситуацию "неприемлемой" и "чистым отрицанием закона и основополагающих ценностей нашей цивилизации".

Отвечая на вопрос о санкциях, он отметил, что "должны быть приняты решения, которые заставят Нетаньяху задуматься".

Воздушное и наземное наступление Израиля на Газу уже привело к перемещению большинства проживающих на этой территории палестинцев. По данным ООН, в анклаве разворачивается "наихудший сценарий голода".