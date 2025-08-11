Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Хуан Карлос I планирует покинуть Абу-Даби и поселиться в Португалии

Хуан Карлос I, почетный король Испании
Хуан Карлос I, почетный король Испании Авторское право  Francisco Seco/AP
Авторское право Francisco Seco/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Как сообщает каталонская пресса со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, почетный король, Хуан Карлос I, уже выбрал новую резиденцию стоимостью 4,5 миллиона евро.

РЕКЛАМА

После пяти лет жизни в Абу-Даби Хуан Карлос I готовится покинуть постоянное место жительства в стране, которая принимала его с тех пор, как он покинул Испанию из-за коррупционных скандалов и налоговых проблем, в которые он был вовлечен. Похоже, что следующим пристанищем короля станет Португалия.

Как сообщает каталонская газета "El Nacional" со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, Хуан Карлос I посещал роскошные особняки в Эшториле и Кашкайше. Регион, который он хорошо знает, поскольку именно в Эшториле он провел большую часть своей юности, находясь в изгнании после провозглашения Второй Испанской Республики.

Но выбор, по имеющейся у нас информации, уже сделан, и он падет на дом стоимостью 4,5 миллиона евро, который будет полностью адаптирован к нынешнему физическому состоянию короля, с полной доступностью для инвалидных колясок.

Чтобы Хуану Карлосу I было легче передвигаться по резиденции, уже устанавливаются лифты и пандусы, а комнаты адаптируются, чтобы быть максимально просторными и безопасными.

Напомним, что отец нынешнего короля Испании Филиппа VI перенес несколько операций на бедрах и коленях, особенно в последние годы. Однако, несмотря на это, его физическое состояние развивалось не так, как ему хотелось бы, в том числе из-за прогрессирующего артрита с серьезными последствиями для его левой ноги.

Причины переезда

По данным "El Nacional", за этим выбором, который даже одобрил его сын, Филипп VI, стоит одна довольно простая причина. Близость Португалии - а в данном случае района Кашкайш и Эшторил - к Испании может объяснить это решение, поскольку оно облегчает контакты с членами семьи.

Кроме того, у Хуана Карлоса I есть влиятельные друзья в Португалии, многие из которых связаны с аристократией и деловым миром, которые предложили оказать логистическую поддержку в переезде.

Переезд произошел после того, как король стал проявлять признаки износа, особенно в эмоциональном плане, в результате его жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Это также позволит Хуану Карлосу I оставаться вне поля зрения общественности в Испании, что королевская семья считает необходимым после скандалов, в которые он был вовлечен.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

В национальном парке Каталонии бушует сильный пожар

На фестивале Сан-Фермин в Памплоне состоялся первый забег быков

В Испании убит бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов