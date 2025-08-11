Хуан Карлос I планирует покинуть Абу-Даби и поселиться в Португалии

РЕКЛАМА

После пяти лет жизни в Абу-Даби Хуан Карлос I готовится покинуть постоянное место жительства в стране, которая принимала его с тех пор, как он покинул Испанию из-за коррупционных скандалов и налоговых проблем, в которые он был вовлечен. Похоже, что следующим пристанищем короля станет Португалия.

Как сообщает каталонская газета "El Nacional" со ссылкой на источники, близкие к королевской семье, Хуан Карлос I посещал роскошные особняки в Эшториле и Кашкайше. Регион, который он хорошо знает, поскольку именно в Эшториле он провел большую часть своей юности, находясь в изгнании после провозглашения Второй Испанской Республики.

Но выбор, по имеющейся у нас информации, уже сделан, и он падет на дом стоимостью 4,5 миллиона евро, который будет полностью адаптирован к нынешнему физическому состоянию короля, с полной доступностью для инвалидных колясок.

Чтобы Хуану Карлосу I было легче передвигаться по резиденции, уже устанавливаются лифты и пандусы, а комнаты адаптируются, чтобы быть максимально просторными и безопасными.

Напомним, что отец нынешнего короля Испании Филиппа VI перенес несколько операций на бедрах и коленях, особенно в последние годы. Однако, несмотря на это, его физическое состояние развивалось не так, как ему хотелось бы, в том числе из-за прогрессирующего артрита с серьезными последствиями для его левой ноги.

Причины переезда

По данным "El Nacional", за этим выбором, который даже одобрил его сын, Филипп VI, стоит одна довольно простая причина. Близость Португалии - а в данном случае района Кашкайш и Эшторил - к Испании может объяснить это решение, поскольку оно облегчает контакты с членами семьи.

Кроме того, у Хуана Карлоса I есть влиятельные друзья в Португалии, многие из которых связаны с аристократией и деловым миром, которые предложили оказать логистическую поддержку в переезде.

Переезд произошел после того, как король стал проявлять признаки износа, особенно в эмоциональном плане, в результате его жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. Это также позволит Хуану Карлосу I оставаться вне поля зрения общественности в Испании, что королевская семья считает необходимым после скандалов, в которые он был вовлечен.