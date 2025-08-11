Финляндия предъявила обвинения капитану связанного с Россией судна Eagle S, которое повредило подводные кабели

РЕКЛАМА

Власти Финляндии сообщили в понедельник, что предъявили обвинения капитану с связанного с Россией судна, которое подозревается в том, что в прошлом году повредило подводные кабели, соединяющие Финляндию с Эстонией. Обвинения также предъявлены двум старшим помощникам капитана.

В заявлении заместителя генерального прокурора Финляндии говорится, что капитану, первому и второму помощникам нефтяного танкера Eagle S были предъявлены обвинения в умышленном повреждении имущества и вмешательстве в работу коммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

Их имена не разглашаются. В заявлении говорится, что они отрицают все обвинения.

Власти заявили, что 25 декабря судно подняло якорь и повредило силовой кабель Estlink-2 и линии связи между Финляндией и Эстонией.

Кремль ранее отрицал свою причастность к повреждению инфраструктуры, которая обеспечивает электроэнергией и связью тысячи европейцев.

Судно Eagle S ходит под флагом Островов Кука, но финские таможенники и Еврокомиссия назвали его частью теневого российского флота топливных танкеров.

Eagle в Финляндии, 30 декабря 2024 года Jussi Nukari/Lehtikuva

Это стареющие суда с неясной формой собственности, приобретенные для обхода западных санкций, введенных после полномасштабного вторжения на Украину, и работающие без страховки, регулируемой Западом.

Запад считает, что подобные инциденты являются частью широкомасштабных диверсионных атак в Европе, предположительно связанных с Кремлем.

Подводные кабели и трубопроводы, пересекающие один из самых оживленных морских путей в Европе, связывают страны Северной, Балтийской и Центральной Европы.

Они способствуют развитию торговли, энергетической безопасности и, в некоторых случаях, снижают зависимость от российских энергоресурсов.

В заявлении, опубликованном в понедельник, утверждается, что "судно Eagle S, вышедшее из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов, подозревается в перерезании пяти подводных кабелей в Финском заливе, протащив свой якорь по морскому дну на расстояние около 90 километров".

Прокуроры заявили, что владельцы кабелей понесли расходы на ремонт на общую сумму не менее 60 миллионов евро.

"Нарушение работы электропередач и телекоммуникационных кабелей с очень высокой пропускной способностью, как предполагается, также вызвало серьезный риск для энергоснабжения и телекоммуникаций в Финляндии, хотя услуги могли быть обеспечены за счет использования альтернативных соединений", - говорится в заявлении.

В нем добавляется, что ответчики "считают, что Финляндия не обладает юрисдикцией по данному делу, поскольку места повреждения кабелей находятся за пределами территориальных вод Финляндии".

Повреждение Estlink 2, который может обеспечить около половины потребностей Эстонии в электроэнергии в зимний период, не привело к перебоям в работе, хотя и привело к росту цен на электроэнергию в странах Балтии.

Кабель имеет длину около 145 километров и достигает 90 метров в самой глубокой точке.