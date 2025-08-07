Израильская авиакомпания El Al заявила в четверг, что ее парижский офис подвергся нападению - фасад и вход залиты красной краской и исписаны антиизраильскими граффити.

Оскорбительные надписи были обнаружены рано утром в четверг, и, по словам представителей авиакомпании El Al, никто не пострадал, в момент инцидента офис был пуст.

Авиакомпания заявила, что подходит к этому вопросу с "максимальной серьезностью" и работает "в тесной координации" с властями Франции и Израиля.

El Al заявила, что "безоговорочно осуждает все формы насилия, особенно те, которые продиктованы ненавистью", добавив, что на ее самолетах "с гордостью" вывешен израильский флаг.

Министерство иностранных дел Израиля назвало нападение "антисемитским" и призвало французское правительство привлечь виновных к ответственности, обеспечить безопасность сотрудников и офисов El Al.

Инцидент произошел на фоне дипломатических трений после того, как президент Франции Эммануэль Макрон в прошлом месяце пообещал признать палестинское государство - шаг, против которого решительно выступает Израиль.

Ранее в четверг министр транспорта Израиля Мири Регев обвинила политику Макрона в появлении антиизраильских граффити.

"Сегодня это El Al, завтра - Air France", - написала она в социальной сети X. "Когда президент Макрон делает объявления, которые дарят подарки ХАМАС, это результат".

Российские спецслужбы замешаны?

Этот акт вандализма имеет сходство с другими явными антисемитскими нападениями на еврейские объекты в Париже в последние годы. Ранее власти заявляли, что есть основания полагать, что к этому причастны российские спецслужбы, стремящиеся нагнетать напряженность во французском обществе.

В мае три синагоги, еврейский ресторан и мемориал Катастрофы были в числе нескольких еврейских объектов, облитых зеленой краской в Париже.

Власти Парижа немедленно начали расследование "ущерба, нанесенного на религиозной почве". Два дня спустя в юго-восточном регионе Альп-Маритим были арестованы три гражданина Сербии, которые готовились покинуть Францию.

В мае 2024 года красные ладони были нарисованы на парижском мемориале в честь тех, кто спасал людей из еврейской общины города от нацистских преследований во время оккупации Франции в 1940-1944 годах.

Французские власти установили, что за этими надписями стоят три гражданина Болгарии.

В октябре 2023 года десятки звезд Давида были нарисованы на стенах в Париже и его окрестностях. По данным отечественной прессы, в этом случае были задержаны два гражданина Молдовы. Французские службы безопасности заявили, что в качестве их потенциального куратора был указан молдавско-российский бизнесмен.

В случае с 2023 годом СМИ, в том числе AFP и Le Monde, со ссылкой на источники во французской разведке заявили, что вандализм был совершен "по заказу российских спецслужб". Москва отрицает свою причастность и называет эти сообщения "глупыми" и "возмутительными".

Во Франции проживает большое количество евреев, что делает ее частым очагом растущего антисемитизма. В последние годы в стране участились сообщения об инцидентах на почве антисемитизма, причем резкий рост был отмечен в 2023 году после терактов в Израиле, совершенных 7 октября под руководством ХАМАС.