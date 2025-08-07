Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Генпрокуратура Таиланда предъявила обвинения десяткам людей по делу о смертельном обрушении здания

Тяжелая техника разгребает завалы строящегося высотного здания, обрушившегося в Бангкоке, 2 апреля 2025 года.
Тяжелая техника разгребает завалы строящегося высотного здания, обрушившегося в Бангкоке, 2 апреля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Обвинения включают в себя профессиональную халатность при проектировании, надзоре или строительстве, которые не соответствовали инженерным стандартам, что привело к опасности для окружающих и гибели людей

Государственные прокуроры Таиланда предъявили официальные обвинения 23 лицам и компаниям, связанным с обрушением офисного здания в Бангкоке, которое было разрушено после землетрясения и унесло жизни по меньшей мере 92 человек.

Частично построенная высотка, в которой должно было разместиться новое Государственное аудиторское управление, стала единственной в Таиланде, полностью обрушившейся 28 марта в результате землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме.

Среди обвиняемых - ведущие подрядчики проекта: Italian-Thai Development Co. и ее китайский партнер по совместному предприятию - компания China Railway No. 10.

Президент Italian-Thai Development Премчай Карнасута и местный директор China Railway No. 10 Чжан Чуаньлинг также были обвинены вместе с другими лицами, включая проектировщиков, инженеров и несколько других компаний.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры, обвинения включают в себя профессиональную халатность при проектировании, надзоре или строительстве, которые не соответствовали инженерным стандартам, что привело к опасности для окружающих и гибели людей.

Иностранные и местные спасатели ищут признаки жизни на месте обрушения строящегося высотного здания в Бангкоке, 1 апреля 2025 года.
Иностранные и местные спасатели ищут признаки жизни на месте обрушения строящегося высотного здания в Бангкоке, 1 апреля 2025 года. AP Photo

Дополнительные обвинения включают в себя подделку и использование поддельных документов.

Обвинение, предъявленное Премчаю, стало его вторым крупным столкновением с законом. В 2019 году он был осужден за убийство охраняемых животных и незаконное владение оружием во время охоты в заповеднике, за что отсидел три года в тюрьме.

Несколько человек, которым в четверг были предъявлены обвинения, уже сдались полиции и отрицают свою вину.

Расследование, проведенное полицией и другими официальными лицами, показало, что причиной обрушения здания стали нарушения в проектировании и строительстве.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии