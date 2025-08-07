Генпрокуратура Таиланда предъявила обвинения десяткам людей по делу о смертельном обрушении здания

Государственные прокуроры Таиланда предъявили официальные обвинения 23 лицам и компаниям, связанным с обрушением офисного здания в Бангкоке, которое было разрушено после землетрясения и унесло жизни по меньшей мере 92 человек.

Частично построенная высотка, в которой должно было разместиться новое Государственное аудиторское управление, стала единственной в Таиланде, полностью обрушившейся 28 марта в результате землетрясения магнитудой 7,7, эпицентр которого находился в соседней Мьянме.

Среди обвиняемых - ведущие подрядчики проекта: Italian-Thai Development Co. и ее китайский партнер по совместному предприятию - компания China Railway No. 10.

Президент Italian-Thai Development Премчай Карнасута и местный директор China Railway No. 10 Чжан Чуаньлинг также были обвинены вместе с другими лицами, включая проектировщиков, инженеров и несколько других компаний.

Согласно заявлению Генеральной прокуратуры, обвинения включают в себя профессиональную халатность при проектировании, надзоре или строительстве, которые не соответствовали инженерным стандартам, что привело к опасности для окружающих и гибели людей.

Иностранные и местные спасатели ищут признаки жизни на месте обрушения строящегося высотного здания в Бангкоке, 1 апреля 2025 года. AP Photo

Дополнительные обвинения включают в себя подделку и использование поддельных документов.

Обвинение, предъявленное Премчаю, стало его вторым крупным столкновением с законом. В 2019 году он был осужден за убийство охраняемых животных и незаконное владение оружием во время охоты в заповеднике, за что отсидел три года в тюрьме.

Несколько человек, которым в четверг были предъявлены обвинения, уже сдались полиции и отрицают свою вину.

Расследование, проведенное полицией и другими официальными лицами, показало, что причиной обрушения здания стали нарушения в проектировании и строительстве.