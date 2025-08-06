"Одно злодеяние не может оправдывать другое". Совбез ООН осуждает действия ХАМАС и Израиля в Газе

Во вторник Израиль созвал заседание Совета Безопасности ООН, чтобы потребовать освобождения оставшихся заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Это произошло после того, как базирующаяся в Газе группировка опубликовала видео, на котором 24-летний мужчина выглядит истощенным.

Ситуация с израильскими заложниками вызывает всеобщее сочувствие, но и бедственное положение более чем двух миллионов палестинцев, голодающих в анклаве, привлекает все больше внимания.

Большинство членов Совета Безопасности обвинили Израиль в разжигании гуманитарного кризиса в Газе, указав на двухмесячную блокаду сектора правительством и военными и неспособность ввезти на разрушенную войной территорию достаточное количество продовольствия и медикаментов.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, на данный момент от недоедания умерло не менее 188 палестинцев, в том числе 94 ребенка.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, прилетевший в Нью-Йорк для участия в заседании, обвинил Россию, других членов совета и международные СМИ в распространении "огромного количества лжи" и антиизраильской дезинформации.

По его словам, члены ХАМАС и Палестинского исламского джихада не кормят заложников, в то время как те "наслаждаются мясом, рыбой и овощами". Саар заявил, что его страна позволяет "огромным объемам помощи" поступать на осажденную территорию, и обвинил ХАМАС в мародерстве.

Главный израильский дипломат заявил, что группировка ворует продукты питания, медикаменты и другие предметы первой необходимости и использует их как "финансовый инструмент" для продажи и получения прибыли. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик ранее опроверг эти утверждения, заявив, что нет никаких доказательств, указывающих на это.

Саар также обвинил палестинцев в "изобретении терроризма", а ХАМАС - в желании продолжать войну вместо того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня с Израилем.

"Мир перевернулся с ног на голову, пока ХАМАС управляет своей пропагандистской машиной", - сказал он. "Мир, в котором Израиль оказался на скамье подсудимых, в то время как он борется за свое выживание. Этому есть название. Оно называется антисемитизм".

Свидетельства родственников заложников

Итай Давид, брат 24-летнего Эвьятара Давида, который был запечатлен на опубликованном ХАМАС видео, выглядящим худым и слабым в туннеле Газы, говорящим, что он "роет себе могилу", призвал Совет Безопасности принять меры и защитить их жизни.

"Не дайте им умереть. У нас нет времени. Не дайте им провести еще одну минуту в темноте".

На этом снимке из недатированного видео, опубликованного ХАМАС 1 августа, запечатлен израильский заложник Эвьятар Давид, делающий пометки в календаре в туннеле в Газе, где его AP/AP

Назвав своего брата "живым скелетом", Итай призвал 15 членов Совета на видеобрифинге оказать гуманитарную помощь заложникам, заявив, что ХАМАС ломает их психологически и физически и отказывает им в "самом необходимом для жизни".

Израиль критикуют за страдания людей в Газе

Многие члены ООН, включая Великобританию и Сьерра-Леоне, похвалили Итая за то, что он выступил в защиту своего брата, и осудили захват заложников ХАМАС как военное преступление, но при этом обвинили Израиль в совершении собственных преступлений.

Посол Сьерра-Леоне в ООН Майкл Имран Кану заявил, что, хотя захват заложников - это международное преступление, которое должно преследоваться по закону, "одно злодеяние не может оправдать другое".

"Хотя мы выражаем глубокую озабоченность судьбой заложников, мы не можем игнорировать более широкую гуманитарную катастрофу, охватившую Газу", - сказал он. "Жители Газы подверглись блокаде и осаде, которые лишили их пищи, воды, топлива и медикаментов", что также может быть расценено как военное преступление.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд вновь заявила о поддержке Лондоном немедленного освобождения заложников и осудила демонстрацию их в пропагандистских целях как "извращенный" акт. "ХАМАС и его террористическая идеология не могут иметь места в будущем управлении Газой и никогда больше не должны угрожать безопасности Израиля", — сказала она, но при этом осудила Израиль за ограничение помощи и вынуждение густонаселенного анклава жить в условиях, похожих на голод.

"После прекращения огня страдания заложников и палестинских гражданских лиц достигли новых, шокирующих глубин", - сказала она. "Израильские ограничения на помощь привели к голоду, который сейчас разворачивается в Газе", - сообщают международные эксперты, отслеживающие ситуацию с голодом во всем мире".

Вудворд сказала, что на прошлой неделе она разговаривала с врачами, которые работали в Газе. "Они видели детей, которые так плохо питались, что их раны гноились месяцами, не заживая", - сказала она, - и видели детские смеси, конфискованные израильскими военными.

"Я призываю Израиль принять меры, чтобы облегчить ужасные страдания", - сказала она.

Около 250 заложников были захвачены после того, как 7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на юг Израиля, в результате которого погибли 1200 человек. Большинство из них были освобождены в ходе различных сделок по обмену заложников, но 50 из них остаются в Газе, а около 20, как полагают, еще живы.

За вторжением ХАМАС последовало тотальное военное наступление Израиля на сектор, которое продолжается уже 22-й месяц. В результате израильских атак погибло более 61 000 палестинцев, по данным Министерства здравоохранения Газы.

По данным ООН, более двух третей погибших, которые удалось подтвердить, - женщины и дети.