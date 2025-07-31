Канада и Мальта заявили, что признают государство Палестина

Канада и Мальта объявили в среду, что планируют официально признать государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, присоединившись к Франции и Великобритании, которые объявили об этом ранее.

Признание Палестины как государства происходит на фоне возобновления давления на Израиль со стороны Европы с целью заставить его прекратить разрушительную войну в Газе, а также остановить расширение поселений на Западном берегу.

"Уровень человеческих страданий в Газе нетерпим", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни после заседания кабинета министров в среду, подчеркнув необходимость международного сотрудничества для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе.

"Канада давно привержена идее двух государств. Независимое, жизнеспособное и суверенное палестинское государство, живущее бок о бок с государством Израиль в мире и безопасности", - добавил он.

Взамен Канада хочет увидеть "столь необходимые реформы" в управлении Палестинской автономией, включая всеобщие выборы, которые должны состояться в 2026 году и исключить из участия в них радикальную исламистскую группировку ХАМАС.

"Канада будет наращивать свои усилия по поддержке сильного демократического управления в Палестине", - заключил Карни.

Мальта давно поддерживает суверенитет Палестины и самоопределение ее граждан. Кристофер Кутаджар, постоянный секретарь министерства иностранных дел Мальты, сделал это заявление ранее на конференции Организации Объединенных Наций, посвященной решению о двух государствах.

"Как ответственные участники, мы обязаны работать над воплощением концепции решения о двух государствах из теории в практику", - сказал Кутаджар.

Ранее премьер-министр Кир Стармер объявил, что Великобритания официально признает государство Палестина до ежегодной встречи мировых лидеров на Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, которая состоится в сентябре.

Неделей ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил решение своей страны официально признать Палестину в сентябре. Таким образом, Франция станет первой страной "Большой семерки" и первым постоянным членом Совета Безопасности ООН, признавшим Палестину.

147 стран-членов ООН, включая десять стран-членов Европейского союза, уже признают государство Палестина.

Акт признания подразумевает признание суверенитета и независимости Палестины в границах, существовавших до войны 1967 года на Ближнем Востоке. Сюда входят Западный берег реки Иордан, сектор Газа и Восточный Иерусалим.

Израиль выступил против решения о двух государствах и бойкотировал конференцию ООН, проходившую в Нью-Йорке, вместе со своим ближайшим союзником - США.

"Изменение позиции канадского правительства в данный момент является наградой для ХАМАС и вредит усилиям по достижению прекращения огня в Газе и созданию условий для освобождения заложников", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.

По словам посла Израиля в Канаде Иддо Моэда, что Израиль "не подчинится искаженной кампании международного давления против него".

"Мы не пожертвуем самим своим существованием, позволив навязать на нашей исконной родине джихадистское государство, которое стремится к нашему уничтожению. Признание палестинского государства в отсутствие подотчетного правительства, функционирующих институтов или доброжелательного руководства вознаграждает и узаконивает чудовищное варварство ХАМАС", - сказал посол.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал решение Канады "историческим" , в телефонном разговоре с Карни он сказал, что этот шаг "укрепит мир, стабильность и безопасность в регионе".

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Канады может повлиять на торговую сделку между двумя странами.

"Канада только что объявила, что поддерживает государственность Палестины. Это сильно осложнит нам заключение торговой сделки с ними", - сказал Трамп.

Официальный представитель Белого дома заявил, что, по мнению Трампа, признание палестинской государственности означало бы вознаграждение группировки ХАМАС, и он не намерен этого делать.