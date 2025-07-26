Камбоджа призывает к "немедленному прекращению огня" с Таиландом

Посол Камбоджи в ООН призвал к "немедленному и безоговорочному" прекращению огня с Таиландом на фоне продолжающейся третий день эскалации напряженности между двумя странами.

К настоящему времени погибло не менее 30 человек, включая гражданских лиц, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Вечером в пятницу в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание за закрытыми дверями, на котором все 15 членов призвали стороны к деэскалации, сдержанности и мирному разрешению спора.

"Мы также призываем к мирному решению разногласий", - сказал постпред Камбдоджи при ООН Чхеа Кео.

Он ответил на обвинения в том, что Камбоджа напала на Таиланд, спросив, как маленькая страна без военно-воздушных сил может напасть на гораздо более крупную страну с армией в три раза больше ее, подчеркнув: "Мы так не поступаем".

Камбоджийские беженцы в очереди за водой Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Посол Таиланда в ООН покинул встречу, не став общаться с репортерами.

Однако исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил в пятницу, что Камбоджа может быть виновна в военных преступлениях из-за гибели мирных жителей и ущерба, причиненного больнице. Он сказал, что Таиланд проявил "максимальную сдержанность и терпение перед лицом провокаций и агрессии" со стороны Камбоджи.

Напряженность на спорной пограничной территории переросла в столкновения после того, как в среду в результате взрыва мины на границе были ранены пять тайских солдат.

Столкновения происходят в приграничных районах

Военные Таиланда сообщили о столкновениях в начале пятницы в нескольких районах вдоль границы, в том числе возле древнего храма Та Муен Тхом, на который претендуют обе стороны.

Тайская армия заявила, что камбоджийские войска применили тяжелую артиллерию и российские ракетные установки БМ-21, что вызвало ответный огонь со стороны тайских властей, который они назвали "соответствующим сдерживающим огнем".

Таиланд заявил, что шесть его солдат и 13 гражданских лиц были убиты, а 29 солдат и 30 гражданских лиц получили ранения.

Утром в субботу камбоджийский генерал Мали Сочата, представитель Министерства национальной обороны, сообщил журналистам, что в результате двухдневных боев погибли еще семь гражданских лиц и пять солдат. Ранее министерство сообщило об одном погибшем - мужчине, который был убит, когда пагода, в которой он прятался, попала под обстрел тайских ракет.

Министерство образования Камбоджи заявило, что в пятницу две тайские ракеты попали в школьный комплекс в Оддар-Манчи, но никто не пострадал. По его словам, все школы в провинции были закрыты.

Тайская армия отрицает, что ее целью были гражданские объекты в Камбодже, и обвиняет Камбоджу в использовании "живых щитов", размещая оружие вблизи жилых районов.

Пограничный спор между двумя странами идет после окончания оккупации Камбоджи Францией. В результате последней крупной экскалации в 2011 году погибли 20 человек.