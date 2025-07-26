Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Камбоджа призывает к "немедленному прекращению огня" с Таиландом

Местная жительница плачет, отдавая свои личные вещи для фронтовых войск на тротуаре в районе Срей Снам в провинции Сиемреап, Камбоджа, суббота.
Местная жительница плачет, отдавая свои личные вещи для фронтовых войск на тротуаре в районе Срей Снам в провинции Сиемреап, Камбоджа, суббота. Авторское право  Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Конфликт между двумя странами длится уже третий день, по меньшей мере 30 человек погибли, тысячи вынуждены покинуть свои дома.

Посол Камбоджи в ООН призвал к "немедленному и безоговорочному" прекращению огня с Таиландом на фоне продолжающейся третий день эскалации напряженности между двумя странами.

К настоящему времени погибло не менее 30 человек, включая гражданских лиц, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Вечером в пятницу в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание за закрытыми дверями, на котором все 15 членов призвали стороны к деэскалации, сдержанности и мирному разрешению спора.

"Мы также призываем к мирному решению разногласий", - сказал постпред Камбдоджи при ООН Чхеа Кео.

Он ответил на обвинения в том, что Камбоджа напала на Таиланд, спросив, как маленькая страна без военно-воздушных сил может напасть на гораздо более крупную страну с армией в три раза больше ее, подчеркнув: "Мы так не поступаем".

Камбоджийские беженцы в очереди за водой
Камбоджийские беженцы в очереди за водой Heng Sinith/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Посол Таиланда в ООН покинул встречу, не став общаться с репортерами.

Однако исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай заявил в пятницу, что Камбоджа может быть виновна в военных преступлениях из-за гибели мирных жителей и ущерба, причиненного больнице. Он сказал, что Таиланд проявил "максимальную сдержанность и терпение перед лицом провокаций и агрессии" со стороны Камбоджи.

Напряженность на спорной пограничной территории переросла в столкновения после того, как в среду в результате взрыва мины на границе были ранены пять тайских солдат.

Столкновения происходят в приграничных районах

Военные Таиланда сообщили о столкновениях в начале пятницы в нескольких районах вдоль границы, в том числе возле древнего храма Та Муен Тхом, на который претендуют обе стороны.

Тайская армия заявила, что камбоджийские войска применили тяжелую артиллерию и российские ракетные установки БМ-21, что вызвало ответный огонь со стороны тайских властей, который они назвали "соответствующим сдерживающим огнем".

Таиланд заявил, что шесть его солдат и 13 гражданских лиц были убиты, а 29 солдат и 30 гражданских лиц получили ранения.

Утром в субботу камбоджийский генерал Мали Сочата, представитель Министерства национальной обороны, сообщил журналистам, что в результате двухдневных боев погибли еще семь гражданских лиц и пять солдат. Ранее министерство сообщило об одном погибшем - мужчине, который был убит, когда пагода, в которой он прятался, попала под обстрел тайских ракет.

Министерство образования Камбоджи заявило, что в пятницу две тайские ракеты попали в школьный комплекс в Оддар-Манчи, но никто не пострадал. По его словам, все школы в провинции были закрыты.

Тайская армия отрицает, что ее целью были гражданские объекты в Камбодже, и обвиняет Камбоджу в использовании "живых щитов", размещая оружие вблизи жилых районов.

Пограничный спор между двумя странами идет после окончания оккупации Камбоджи Францией. В результате последней крупной экскалации в 2011 году погибли 20 человек.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии