Израильская армия начала первую наземную операцию в Дейр-эль-Балахе

На следующий день после распоряжений ЦАХАЛ об эвакуации в центральных районах Сектора Газа, израильские танки вошли в понедельник в Дейр-эль-Балах.

Наблюдатели отмечают, что Дейр-эль-Балах оставался одним из немногих районов в центральной Газе, где за 21 месяц войны между Израилем и ХАМАС практически не проводились наземные операции. Город принимает тысячи палестинцев, перемещенных из южных районов Газы, а также является главным центром нестабильных поставок помощи из-за своего центрального расположения.

По данным израильских СМИ, происходящее вызвало беспокойство семей заложников, не исключающих, что их близкие могут находиться именно там.

Армия обороны Израиля пока не сделала заявления о целях последней операции, но израильские источники сообщили, что одна из причин, по которой ЦАХАЛ до сих пор держался в стороне от Дейр-эль-Балаха, заключается в подозрениях, что ХАМАС может удерживать там заложников. В плену у боевиков в Газе находятся 50 человек, по крайней мере 20 из которых, как считается, еще живы.

Представители министерства здравоохранения Газы сообщили в понедельник, что по меньшей мере 13 человек, включая двух женщин и пятерых детей, погибли в результате израильских ударов за сутки.

Сообщается, что в понедельник были нанесены удары в том числе по району Муваси - временному палаточному лагерю, который израильские военные объявили гуманитарной зоной.

Между тем министры иностранных дел 25 стран, включая Францию, Соединенное Королевство, Канаду и Японию, в совместном заявлениии призвали к "немедленному" прекращению конфликта и осудили "неприемлемую" гуманитарную ситуацию.

"Ужасает, что 875 палестинцев, по данным ООН, были убиты при попытке получить помощь", - написано в их заявлении.

Подписанты также считают, что" модель распределения помощи, созданная израильским правительством, опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей Газы их человеческого достоинства", ссылаясь на поддерживаемый США и Израилем гуманитарный фонд Газы (GHF).

25 стран призвали освободить заложников, "жестоко удерживаемых" ХАМАС и "решительно выступили против любых инициатив, направленных на изменение территории или демографического состава на оккупированных палестинских территориях", призывая прекратить строительство там поселений.

Палестинцы бегут из Дейр-эль-Балаха после того, как израильские военные отдали приказ об эвакуации, 20 июля 2025 г. AP Photo

"УКГВ предупреждает, что сегодняшний приказ о массовом перемещении, изданный израильскими военными, нанёс еще один разрушительный удар по и без того хрупким линиям жизнеобеспечения людей в секторе Газа", - говорится в заявлении агентства.

"С этим последним приказом площадь Газы, на которую распространяется действие приказа о перемещении или которая находится в израильских военизированных зонах, увеличилась до 87,8%, в результате чего 2,1 миллиона гражданских лиц оказались зажатыми в разрозненных 12% сектора, где основные услуги не работают".

Новая военная операция началась после того, как в воскресенье в Газе произошел самый смертоносный день для искателей помощи за более чем 21 месяц войны : по меньшей мере 85 палестинцев погибли при попытке получить продовольствие, по данным местных властей и ООН.

Наибольшее число погибших было зарегистрировано на севере Газы, где ситуация особенно отчаянная. По данным медицинских работников, по меньшей мере 70 палестинцев были убиты при попытке добраться до помощи, поступающей через израильский контрольно-пропускной пункт Зиким.

Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что 25 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в "голодающие общины", когда столкнулись с массовым скоплением людей.

Израильские военные заявили, что солдаты открыли предупредительный огонь по многотысячному скоплению палестинцев на севере Газы, представлявшему угрозу, и им известно о некоторых жертвах. Израильские военные также отвергли сообщения о жертвах, назвав их "преувеличенными".