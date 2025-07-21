Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Президент Кипра: "Стена оккупации не является непробиваемой"

Никос Христодулидис
Никос Христодулидис Авторское право  Εκδήλωση μν��μης για τα 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή
Авторское право Εκδήλωση μν��μης για τα 51 χρόνια από την τουρκική εισβολή
By Foteini Doulgkeri
Опубликовано
"Стена оккупации непробиваема", - заявил Никос Христодулидис в 51-ю годовщину турецкого вторжения на Кипр. Реджеп Эрдоган говорил о двухгосударственном решении проблемы разделённого острова

Глава Республики Кипр Никос Христодулидис выступил на мероприятии в Президентском дворце в Никосии по случаю 51-й годовщины турецкого вторжения, направив послания многочисленными адресатам о кипрской проблеме и перспективах ее решения

"Стена оккупации не является непробиваемой", - заявил он, призвав сограждан сохранять серьёзность, настойчивость, методичность, целеустремлённость и приверженность делу.

Мероприятие, посвященное 51-й годовщине турецкого вторжения /Никосия, Кипр, 20 июля 2025 года
Мероприятие, посвященное 51-й годовщине турецкого вторжения /Никосия, Кипр, 20 июля 2025 года Euronews

"На протяжении 51 года Турция продолжает незаконную военную оккупацию более трети территории Республики Кипр, независимого и суверенного государства, члена ЕС и ООН, отказывается предоставить доступ к документам оккупационной армии для определения судьбы пропавших без вести, что является чисто гуманитарным вопросом, нарушает основные свободы и фундаментальные права всех законных жителей Кипра, греков-киприотов, турок-киприотов, маронитов, армян и латинян", - сказал Христодулидис.

Он подчеркнул, что Турция расширяет незаконную колонизацию и изменение демографического характера страны, усиливает экономические, политические, религиозные и социальные манипуляции в отношении турок-киприотов, преследует граждан Республики Кипр, которые остаются на оккупированных территориях, уничтожает греческое религиозное и культурное наследие и не позволяет киприотам свободно перемещаться, селиться и жить в любой части их родины.

"В нашем понимании и подходе к нашей стране мы не можем позволить себе оставить свои попытки, и мы успокоимся, лишь достигнув конечной цели", - добавил президент Кипра.

Эрдоган о Кипре: "Международное сообщество должно смириться с реальностью"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил оккупированные территории Северного Кипра и подчеркнул неизменную поддержку Анкарой киприотов-турок.

"Какую бы дверь они ни закрывали, чтобы преградить путь киприотам-туркам, мы всегда находим новые двери, чтобы открыть их", *- заявил Эрдоган, подтвердив свою полную поддержку северотурецкого лидера Эрсина Татара и его видения "решения о двух государствах".

"Мы находимся в полном согласии с президентом Эрсином Татаром и правительством Турецкой Республики Северного Кипра в построении политического и экономического будущего Турецкой Республики Северного Кипра. Мы полностью поддерживаем видение Татара о двухгосударственном решении. Международному сообществу пора смириться с реальным положением дел на местах. С Турецкой Республикой Северного Кипра должны быть установлены дипломатические, политические и экономические отношения. Несправедливости, которая десятилетиями считалась уместной для турок-киприотов, должен быть положен конец. Мы искренне верим, что это наконец-то будет реализовано", - сказал Эрдоган.

Арест пяти греков-киприотов на оккупированных территориях

Пять греков-киприотов были арестованы в субботу на оккупированных территориях Северного Кипра по обвинению во "въезде без необходимых процедур на пропускном пункте" и "нарушении запретной военной зоны". Они предстали перед так называемым "судом" в оккупированной Фамагусте в полдень и были задержаны на три дня.

Все пятеро, как сообщается, просто хотели посетить свои владения в оккупированном Трикомо.

