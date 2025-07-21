Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Бангладеш: самолет ВВС врезался в школу в Дакке. Есть жертвы

Пожарные проверяют обломки учебного самолета ВВС Бангладеш, упавшего на территорию школы в Дакке, 21 июля 2025 года.
Пожарные проверяют обломки учебного самолета ВВС Бангладеш, упавшего на территорию школы в Дакке, 21 июля 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Самолет упал на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке, где учащиеся сдавали экзамены

Учебный самолет ВВС Бангладеш упал на территорию школы на севере Дакки, в результате чего погибли по меньшей мере 19 человек, многие получили ранения, сообщили военные и пожарные.

Управление по связям с общественностью армии Бангладеш в кратком заявлении подтвердило, что самолёт F-7 BGI принадлежал ВВС.

Он упал на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке, где учащиеся сдавали экзамены и посещали обычные занятия.

На телевизионных кадрах видно, как на месте крушения поднимаются клубы огня и дыма.

Врач Национального института ожоговой и пластической хирургии сообщил журналистам, что более 50 человек были доставлены в больницу для лечения.

Ежедневная газета Prothom Alo на бенгальском языке сообщила, что в основном ожоги получили студенты.

Родители и родственники прибыли в панике на место происшествия, пока спасатели, используя трехколесные рикши или любые другие доступные средства, развозили пострадавших по больницам.

Рафика Таха, ученица школы, которой не было в момент аварии, рассказала AP по телефону, что в школе и колледже Milestone обучается около 2 000 человек, и в ней есть классы от начального до выпускного 12-го.

"Я была в ужасе, когда произошедшее по телевизору, - сказала 16-летняя ученица. - Боже мой! Это моя школа".

Дополнительные источники • AP

