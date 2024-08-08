Мухаммад Юнус: "Бангладеш - это семья. Мы должны объединить её"

By Euronews и EBU, AP

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус в четверг принёс присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш после того, как в результате массовых беспорядков бывший премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и бежала в Индию.

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Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус в четверг принёc присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш после того, как в результате массовых беспорядков бывший премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку и бежала в Индию.

Ключевые задачи для Юнуса - восстановление мира в Бангладеш и подготовка к новым выборам после нескольких недель насилия. Движение протеста возглавили студенты, обвинившие Хасину в том, что в ходе её 15-летнего правления Бангладеш скатился в автократию.

Номинальный президент страны Мохаммед Шахабуддин привел Юнуса к присяге в качестве главного советника (что эквивалентно должности премьер-министра) в присутствии иностранных дипломатов, представителей гражданского общества, ведущих бизнесменов и членов бывшей оппозиционной партии в президентском дворце в Дакке.

Юнус был удостоен Нобелевской премии мира в 2006 году за работу по развитию рынков микрокредитования. Он находился в столице Франции, на Олимпийских играх, когда узнал о том, что стал временным главой правительства Бангладеш.

Бангладеш - это семья. Мы должны объединить её. Для этого есть огромные возможности Мухаммад Юнус временный глава правительства Бангладеш

Юнус вернулся домой в четверг и выступил перед журналистами под усиленной охраны в аэропорту Дакки. Накануне в Париже он призвал к спокойствию и прекращению любого межпартийного насилия.

Представителей партии Хасины на заседании не было. В состав временного кабинета вошли еще шестнадцать человек, в основном из представителей гражданского общества, включая двух лидеров студенческих протестов. Члены кабинета Юнус были выбраны в ходе обсуждений, состоявшихся на этой неделе среди студенческих лидеров, представителей гражданского общества и военных.