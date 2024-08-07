EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

"Банкир бедных" Мухаммад Юнус возглавит переходное правительство Бангладеш

Мохамад Юнус
Мохамад Юнус Авторское право Mahmud Hossain Opu/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Mahmud Hossain Opu/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Протесты начались с выступлений движения "Студенты против дискриминации" против квот на госдолжности для родственников участников войны за независимость 1971 года.

РЕКЛАМА

Лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш после того, как премьер-министр Шейх Хасина бежала из страны на фоне массовых антиправительственных протестов. В результате насилия погибли сотни людей. Мухаммад Юнус сообщил, что приедет в страну в четверг, он также добавил, что не планирует оставаться в правительстве после переходного периода.

Экономист и "банкир бедных" Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира 2006 года за свою работу по развитию рынков микрокредитования.

ООН призывает к спокойствию и мирной передачи власти.

HRW сообщает, что вскоре после отставки Шейхи Хасины некоторые жители Бангладеш совершили акты вандализма, нападая на религиозные меньшинства, а также на членов левоцентристской партии "Авами Лиг" и их имущество. Студенческие лидеры и лидеры оппозиции призвали к спокойствию, и активисты собрались, чтобы защитить религиозные объекты индуистских меньшинств.

Ислам является основной религией Бангладеш. Индуистов многие воспринимают как сторонников изгнанного премьер-министра. По данным СМИ, меньшей мере 60 человек погибли в результате насилия, вспыхнувшего в понедельник. Достоверные данные о нападавших и жертвах пока не доступны. О поджогах и убийствах сообщают очевидцы.

Президент Бангладеш во вторник распустил парламент страны.

Протесты начались с выступлений движения "Студенты против дискриминации" против квот на госдолжности для родственников участников войны за независимость 1971 года.

Шейх Хасина была переизбрана на четвертый срок в январе, тысячи сторонников оппозиции были арестованы, выборы бойкотировали основные соперники Шейх Хасины.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Президент Бангладеш распустил парламент и освободил лидера оппозиции

Бангладеш: более 100 человек погибли во время протестов

Визит президента Франции в Бангладеш

Дакка Бангладеш демонстранты