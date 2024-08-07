"Банкир бедных" Мухаммад Юнус возглавит переходное правительство Бангладеш

Протесты начались с выступлений движения "Студенты против дискриминации" против квот на госдолжности для родственников участников войны за независимость 1971 года.
Лауреат Нобелевской премии Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш после того, как премьер-министр Шейх Хасина бежала из страны на фоне массовых антиправительственных протестов. В результате насилия погибли сотни людей. Мухаммад Юнус сообщил, что приедет в страну в четверг, он также добавил, что не планирует оставаться в правительстве после переходного периода.
Экономист и "банкир бедных" Мухаммад Юнус получил Нобелевскую премию мира 2006 года за свою работу по развитию рынков микрокредитования.
ООН призывает к спокойствию и мирной передачи власти.
HRW сообщает, что вскоре после отставки Шейхи Хасины некоторые жители Бангладеш совершили акты вандализма, нападая на религиозные меньшинства, а также на членов левоцентристской партии "Авами Лиг" и их имущество. Студенческие лидеры и лидеры оппозиции призвали к спокойствию, и активисты собрались, чтобы защитить религиозные объекты индуистских меньшинств.
Ислам является основной религией Бангладеш. Индуистов многие воспринимают как сторонников изгнанного премьер-министра. По данным СМИ, меньшей мере 60 человек погибли в результате насилия, вспыхнувшего в понедельник. Достоверные данные о нападавших и жертвах пока не доступны. О поджогах и убийствах сообщают очевидцы.
Президент Бангладеш во вторник распустил парламент страны.
Протесты начались с выступлений движения "Студенты против дискриминации" против квот на госдолжности для родственников участников войны за независимость 1971 года.
Шейх Хасина была переизбрана на четвертый срок в январе, тысячи сторонников оппозиции были арестованы, выборы бойкотировали основные соперники Шейх Хасины.