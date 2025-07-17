США обещают погасить конфликт в Сирии

РЕКЛАМА

Стороны, участвующие в боевых действиях в Сирии, согласовала "конкретные шаги" на пути к деэскалации, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил надежду, что это произойдет в самое ближайшее время. О каких именно мерах идет речь, Рубио не уточнил. Тем временем информресурс Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что спецпосланник США по Сирии обсудил ситуацию с канцелярией израильского премьера Нетаньяху, призвав "израильтян отступить".

Речь идет об ударах, которые ЦАХАЛ наносит в последние дни в окрестностях Дамаска и на юге Сирии - на фоне возникшего в сирийской провинции Эс-Сувейда противостояния между бедуинами, поддержавшими их правительственными войсками и друзами. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Сирия понесет "тяжелые потери", если не оставит в покое друзов". А МИД Израиля обратил внимание на то, что в последние полгода в Сирии наблюдалась "динамика насилия" в отношении некоторых меньшинств, включая "массовые убийства алавитов" и "постоянные акты враждебности" в отношении курдов. На этом фоне Армия обороны Израиля объявила о наращивании сил в приграничном с Сирией районе.

Временный сирийский президент Ахмад аль-Шараа осудил действия соседнего государства. Он заявил, что Израиль стремится посеять раскол в стране, отметив, что защита друзов остается его приоритетом. Тем временем активисты Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) обвинили сирийские власти в расправах над мирными жителями при подавлении беспорядков в Эс-Сувейде. Группа сообщила, что там погибли 350 человек - речь идет о жертвах со всех сторон конфликта.