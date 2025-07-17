Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

США обещают погасить конфликт в Сирии

Сотрудники службы безопасности несут вещи, покидая поврежденное здание министерства обороны Сирии, предположительно пострадавшее от нескольких израильских авиаударов, в Дамаске, Сирия, среда, 1 июля.
Сотрудники службы безопасности несут вещи, покидая поврежденное здание министерства обороны Сирии, предположительно пострадавшее от нескольких израильских авиаударов, в Дамаске, Сирия, среда, 1 июля. Авторское право  AP Photo/Ghaith Alsayed
Авторское право AP Photo/Ghaith Alsayed
By Evelyn Ann-Marie Dom
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Вашингтон анонсировал договорённость об урегулировании конфликта вокруг друзской общины Сирии. Сообщается, что он призвал Израиль, подключившийся к защите друзов, отступить.

РЕКЛАМА

Стороны, участвующие в боевых действиях в Сирии, согласовала "конкретные шаги" на пути к деэскалации, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Он выразил надежду, что это произойдет в самое ближайшее время. О каких именно мерах идет речь, Рубио не уточнил. Тем временем информресурс Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что спецпосланник США по Сирии обсудил ситуацию с канцелярией израильского премьера Нетаньяху, призвав "израильтян отступить". 

Речь идет об ударах, которые ЦАХАЛ наносит в последние дни в окрестностях Дамаска и на юге Сирии - на фоне возникшего в сирийской провинции Эс-Сувейда противостояния между бедуинами, поддержавшими их правительственными войсками и друзами. Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил, что Сирия понесет "тяжелые потери", если не оставит в покое друзов". А МИД Израиля обратил внимание на то, что в последние полгода в Сирии наблюдалась "динамика насилия" в отношении некоторых меньшинств, включая "массовые убийства алавитов" и "постоянные акты враждебности" в отношении курдов. На этом фоне Армия обороны Израиля объявила о наращивании сил в приграничном с Сирией районе.

Временный сирийский президент Ахмад аль-Шараа осудил действия соседнего государства. Он заявил, что Израиль стремится посеять раскол в стране, отметив, что защита друзов остается его приоритетом. Тем временем активисты Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) обвинили сирийские власти в расправах над мирными жителями при подавлении беспорядков в Эс-Сувейде. Группа сообщила, что там погибли 350 человек - речь идет о жертвах со всех сторон конфликта.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Первый визит Ахмеда аш-Шараа в Москву: Сирия добивается экстрадиции союзника Кремля Асада

Первые в Сирии парламентские выборы после свержения Башара Асада

Под Дамаском обнаружено массовое захоронение жертв режима Асада