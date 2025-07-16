Посол США в Израиле пришел на судебное заседание по делу Нетаньяху

РЕКЛАМА

Посол США в Израиле Майк Хакаби посетил судебное заседание по делу премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы выразить ему поддержку со стороны администрации Белого дома.

Нетаньяху обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и принятии роскошных подарков за политические услуги и переговоры о благоприятном освещении в СМИ.

В прошлом месяце в посте на сайте Truth Social президент США Дональд Трамп назвал дело против Нетаньяху "охотой на ведьм" - фраза, которую он часто использует для описания расследований своих собственных юридических проблем в США. "Этой пародии на правосудие нельзя допустить", - заявил тогда Трамп.

"Президент очень четко обозначил свою позицию. Он не вмешивался ни в ход судебного разбирательства, ни в его результаты", - сказал Хакаби. "Он (Трамп) признает, что дело должно идти своим чередом. Но для него это личное дело. Он считает премьер-министра своим другом".

Хакаби назвал связь между Нетаньяху и Трампом "исключительной", добавив, что она укрепилась после недавнего визита израильского лидера в Вашингтон.

Посол США в Израиле Майк Хакаби

Обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем отдельным делам были предъявлены Нетаньяху в 2019 году. Глава правительства вину отрицает. Нетаньяху назвал судебный процесс против него "охотой на ведьм" со стороны левых сил.

Трамп призвал Израиль прекратить дело, утверждая, что судебный процесс может помешать израильскому лидеру вести переговоры с группировкой ХАМАС. В ответ Нетаньяху поблагодарил Трампа за "трогательную поддержку".

Союзники Нетаньяху приветствовали комментарии Трампа. Главный оппонент Нетаньяху Яир Лапид заявил, что президенту США следует избегать вмешательства в иностранный судебный процесс. "При всем уважении к Трампу, он не должен вмешиваться в судебный процесс в независимой стране", - заявил Лапид в интервью национальным СМИ.

В одном из дел Нетаньяху и его жена Сара обвиняются в получении предметов роскоши на сумму более 260 000 долларов, таких как сигары, драгоценности и шампанское, от миллиардеров в обмен на политические услуги.

Израильский лидер неоднократно просил отложить судебный процесс с момента его начала в 2020 году, ссылаясь на необходимость заниматься войной Израиля в Газе и последствиями смертоносной атаки ХАМАС 7 октября.

Позднее в среду стало известно, что Нетаньяху покинул раньше времени судебное заседание из-за ситуации вокруг Сирии.