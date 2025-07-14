Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Франция увеличит расходы на оборону в ближайшие два года

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед армейскими командирами в отеле "Бриенн" в воскресенье, 13 июля 2025 года, перед парадом в честь Дня взятия Бастилии в Париже.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед армейскими командирами в отеле "Бриенн" в воскресенье, 13 июля 2025 года, перед парадом в честь Дня взятия Бастилии в Париже. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Президент Франции Эммануэль Макрон изложил планы по увеличению расходов на оборону страны, предупредив, что Европа столкнулась с "большей угрозой", чем когда-либо после окончания Второй мировой войны.

РЕКЛАМА

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье объявил о выделении дополнительных 6,5 миллиардов евро на военные расходы в течение следующих двух лет.

Эти планы французский лидер изложил в своей речи, в которой призвал активизировать усилия по защите Европы и поддержать Украину перед лицом продолжающегося полномасштабного вторжения России.

По словам Макрона, в 2027 году ежегодные расходы на оборону Франции составят 64 миллиарда евро. Эта цифра вдвое больше, чем 32 млрд евро, которые страна тратила на оборону, когда он стал президентом в 2017 году.

"С 1945 года свобода никогда не была под такой угрозой, и никогда так серьезно", - сказал Макрон в традиционной речи президента Франции перед военными накануне национального праздника Дня взятия Бастилии.

"Чтобы быть свободными в этом мире, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными", - сказал он.

Он подчеркнул, что Франция может позволить себе увеличить военные расходы, даже если она стремится сократить свой государственный долг. В то время как консерваторы и ультраправые партии в целом поддерживают его стремление увеличить инвестиции в оборону, левые партии обвиняют правительство в подрыве социального обеспечения в пользу армии.

Макрон предупредил, что Европа сталкивается с растущими опасностями, связанными с войной России в Украине, конфликтами на Ближнем Востоке и дезинформационными кампаниями под руководством иностранных государств, включая пропаганду, направленную на детей.

Он также поручил военному и оборонному руководству Франции начать "стратегический диалог" с европейскими партнерами о потенциальной роли ядерного арсенала Франции в архитектуре безопасности Европы. В качестве редкого шага Франция и Великобритания недавно договорились об углублении сотрудничества в области ядерной обороны.

Речь Макрона прозвучала в тот момент, когда президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает заявление о России в понедельник, а генсек НАТО отправляется в Вашингтон на двухдневные переговоры.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

