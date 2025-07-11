Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Рабочая партия Курдистана сжигает оружие

Символическая церемония сожжения оружия членами РПК в Ираке
Символическая церемония сожжения оружия членами РПК в Ираке Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Состоявшаяся на севере Ирака церемония, в ходе которой несколько десятков боевиков РПК сожгли свои автоматы и винтовки, символизирует первый шаг к окончанию боевых действий против Турции.

Группа боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в пятницу сложила оружие вблизи Сулеймании на севере Ирака.

В пятницу в Ираке в ходе символической церемонии они сожгли несколько автоматов и винтовок.

На опубликованных позже фотографиях видно, что около 30 членов РПК приняли участие в этой церемонии. Список оружия был отправлен чиновникам Регионального правительства Иракского Курдистана (РПК), присутствовавшим на ней.

Члены РПК, сложившие оружие, назвали себя "группой мира и демократического общества".

В их письменном заявлении говорится: "Мы избавляемся от оружия по своей воле, чтобы вести борьбу за свободу, демократию и социализм посредством демократической политики и права, а также на основе принятия законов о демократической интеграции".

Ожидается, что процесс разоружения будет завершен через несколько месяцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал решение РПК. Турецкие СМИ пишут, что он выступит "с исторической речью" утром в субботу, 12 июля.

Призыв Оджалана

"Деятельность РПК и стратегия национально-освободительной войны, на которой она основана, завершены", - заявил несколько дней назад лидер РПК Абдулла Оджалан, находящийся в тюрьме на острове Имрали недалеко от Стамбула.

Оджалан подчеркнул, что продолжает "отстаивать свой призыв к миру и демократическому обществу от 27 февраля 2025 года" и что достигнутый в этом процессе рубеж "следует считать очень ценным и историческим".

"Я верю в силу политики и социального мира, а не оружия. И я призываю вас претворить этот принцип в жизнь", - сказал он .

В заявлении РПК, последовавшем за видеороликом Оджалана, говорилось, что организация подчинится призыву и окажет "полную" поддержку процессу.

Рабочая партия Курдистана официально объявила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы 12 мая.

С начала конфликта Турции с РПК погибли около 40 тысяч человек.

Курдское военно-политическое движение было признано террористической организацией странами ЕС, Турцией, США и некоторыми другими государствами.

