Рабочая партия Курдистана сжигает оружие

Группа боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в пятницу сложила оружие вблизи Сулеймании на севере Ирака.

В пятницу в Ираке в ходе символической церемонии они сожгли несколько автоматов и винтовок.

На опубликованных позже фотографиях видно, что около 30 членов РПК приняли участие в этой церемонии. Список оружия был отправлен чиновникам Регионального правительства Иракского Курдистана (РПК), присутствовавшим на ней.

Члены РПК, сложившие оружие, назвали себя "группой мира и демократического общества".

В их письменном заявлении говорится: "Мы избавляемся от оружия по своей воле, чтобы вести борьбу за свободу, демократию и социализм посредством демократической политики и права, а также на основе принятия законов о демократической интеграции".

Ожидается, что процесс разоружения будет завершен через несколько месяцев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал решение РПК. Турецкие СМИ пишут, что он выступит "с исторической речью" утром в субботу, 12 июля.

Призыв Оджалана

"Деятельность РПК и стратегия национально-освободительной войны, на которой она основана, завершены", - заявил несколько дней назад лидер РПК Абдулла Оджалан, находящийся в тюрьме на острове Имрали недалеко от Стамбула.

Оджалан подчеркнул, что продолжает "отстаивать свой призыв к миру и демократическому обществу от 27 февраля 2025 года" и что достигнутый в этом процессе рубеж "следует считать очень ценным и историческим".

"Я верю в силу политики и социального мира, а не оружия. И я призываю вас претворить этот принцип в жизнь", - сказал он .

В заявлении РПК, последовавшем за видеороликом Оджалана, говорилось, что организация подчинится призыву и окажет "полную" поддержку процессу.

Рабочая партия Курдистана официально объявила о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы 12 мая.

С начала конфликта Турции с РПК погибли около 40 тысяч человек.

Курдское военно-политическое движение было признано террористической организацией странами ЕС, Турцией, США и некоторыми другими государствами.