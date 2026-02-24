Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Пятый год большой войны: как меняются взгляды европейцев на ситуацию в Украине?

Женщина возлагает цветы к мемориалу павшим украинским солдатам на площади Независимости в честь четвертой годовщины войны в Киеве, Украина, вторник, 24 февраля 2026 года.
Женщина возлагает цветы к мемориалу павшим украинским солдатам на площади Независимости в честь четвертой годовщины войны в Киеве, Украина, вторник, 24 февраля 2026 года. Авторское право  AP Photo/Efrem Lukatsky
Авторское право AP Photo/Efrem Lukatsky
By Malek Fouda
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Большинство европейских лидеров выразили безоговорочную поддержку Украине в четвертую годовщину с начала полномасштабной российской агрессии. Население в целом идет в этом вопросе за своими лидерами, показывают опросы.

Европейские страны подтвердили свою поддержку Украины и солидарность с ее народом в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Лидеры со всего континента пообещали продолжать поддерживать Киев. А руководители ЕС в сопровождении представителей ряда стран, включая Данию, Эстонию и Норвегию, отправились в этот день в Киев. Там европейские гости встретились с президентом Зеленским, приняли участие в памятных мероприятиях по случаю четвёртой годовщины полномасштабной войны.

Фон дер Ляйен написала в соцестях, что хочет своим визитом "подтвердить, что Европа неизменно поддерживает Украину".

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память 15 тысяч мирных жителей Украины, погибших за время войны. "Четыре года разбитых жизней - агрессия, изнасилования, пытки, военные преступления, террор. Четыре года - и тысячи украинских детей, оторванных от своей земли и семей", - написал он на платформе X.

Макрон пообещал, что Франция продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и через европейские институты. А Великобритания анонсировала выделение дополнительного пакета помощи: 20 миллионов фунтов стерлингов из него пойдут на восстановление энергосетей и создание новых генерирующих мощностей в Украине, 6 миллионов на помощь жителям прифронтовых районов, эвакуацию и поддержку беженцев; еще 30 миллионов фунтов предусмотрены на проекты в сфере правосудия, сообщается на правительственном сайте Великобритании.

Власти европейских стран таким образом, в большинстве своем подтверждают поддержку Украины.

Франция

Население, судя по всему, тоже. Во Франции недавний опрос, проведенный для газеты La Tribune du Dimanche, показал: большинство респондентов - за дальнейшую помощь Украине, хотя энтузиазм несколько ослабевает по сравнению с данными четырехлетней давности.

Согласно опросу, 47% респондентов поддержали продолжение поставок оружия Киеву, а 39% высказались против. Для сравнения, исследование в марте 2022 года выявило 65% тех, кто высказывался за военную помощь Киеву.

Мнения о перспективе размещения войск в Украине для поддержания мира в случае прекращения огня разделились еще больше: 43% опрошенных французов выступили против этой идеи, а 40% ее поддержали.

Одновременно 53% французов одобрили идею Макрона возобновить прямые переговоры с президентом России Путиным.

Испания

Согласно официальным данным, собранным Real Instituto Elcano в мае 2025 года, испанцы в целом пессимистичны в отношении будущего этой войны.

Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов думает, что Украина не сможет вернуть ни одну из оккупированных Россией территорий в случае заключения мирного соглашения ( по оценкам, Москва контролирует сегодня примерно пятую часть территории Украины - прим.).

Только 39% респондентов верят в то, что конфликт закончится в этом году. Многие выразили сомнения в том, что он не выйдет за пределы Украины, озвучив опасения по поводу перспектив распространения угроз на другие страны Восточной Европы. Одновременно 75% испанцев считают, что Европа должна и впредь оказывать военную поддержку Киеву, а чуть более половины опрошенных поддержали идею отправки испанского контингента для обеспечения безопасности в послевоенной Украине.

Португалия

В Португалии половина опрошенных поддержали идею масштабного финансирования Украины со стороны ЕС, согласившись, что Лиссабон также должен активно участвовать в подобных инициативах.

Чуть более трети (35 %) высказались и за дополнительную финансовую помощь Киеву на уровне отдельных стран, пусть и в меньших масштабах. Только 11 % - против участия Лиссабона в оказании помощи Украине со стороны ЕС.

Португальские респонденты в основном поддерживают и идею помощи на земле: 61% граждан высказался за участие португальского контингента в случае вовлечения НАТО в вооруженный конфликт или в послевоенные миротворческие операции.

Что касается потенциальных уступок, то здесь мнения разделились. Только 15% португальцев заявили, что одобряют сделку, требующую от Украины территориальных уступок, как предлагал президент США Дональд Трамп.

Более 43 % заявили, что определяться с точкой зрения в зависимости от формулировок будущего соглашения и предлагаемых в нем гарантий. Одновременно 36 % решительно отвергли идею передачи России украинских земель в рамках какого бы то ни было договора.

Германия

В Германии опрос, проведенный в начале февраля изданием Bild, показал, что большинство населения поддерживает увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей отразить российскую агрессию.

Чуть более половины респондентов (52 %) считают, что Запад должен нарастить военную и финансовую помощь, если Россия продолжит саботировать мирные инициативы и уклоняться от конструктивных переговоров по прекращению войны.

Большинство респондентов высказались за разделение помощи поровну между вооружением и финансовой поддержкой, 12% предпочли увеличить только финансовую помощь, еще 12% выступили исключительно за увеличение поставок оружия.

Около трети респондентов (35 %) высказались против продолжения поддержки Украины.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Четыре года спустя: колоссальные экономические потери от войны России в Украине

4 года полномасштабного вторжения РФ в Украину: Зеленский заявил, что Путин "не выиграл эту войну"

Украинский командующий Силами беспилотных систем предупредил Лукашенко о 500 целях в Беларуси