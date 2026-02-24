Пятый год большой войны: как меняются взгляды европейцев на ситуацию в Украине?

Европейские страны подтвердили свою поддержку Украины и солидарность с ее народом в день четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Лидеры со всего континента пообещали продолжать поддерживать Киев. А руководители ЕС в сопровождении представителей ряда стран, включая Данию, Эстонию и Норвегию, отправились в этот день в Киев. Там европейские гости встретились с президентом Зеленским, приняли участие в памятных мероприятиях по случаю четвёртой годовщины полномасштабной войны.

Фон дер Ляйен написала в соцестях, что хочет своим визитом "подтвердить, что Европа неизменно поддерживает Украину".

Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память 15 тысяч мирных жителей Украины, погибших за время войны. "Четыре года разбитых жизней - агрессия, изнасилования, пытки, военные преступления, террор. Четыре года - и тысячи украинских детей, оторванных от своей земли и семей", - написал он на платформе X.

Макрон пообещал, что Франция продолжит поддерживать Украину как на двусторонней основе, так и через европейские институты. А Великобритания анонсировала выделение дополнительного пакета помощи: 20 миллионов фунтов стерлингов из него пойдут на восстановление энергосетей и создание новых генерирующих мощностей в Украине, 6 миллионов на помощь жителям прифронтовых районов, эвакуацию и поддержку беженцев; еще 30 миллионов фунтов предусмотрены на проекты в сфере правосудия, сообщается на правительственном сайте Великобритании.

Власти европейских стран таким образом, в большинстве своем подтверждают поддержку Украины.

Франция

Население, судя по всему, тоже. Во Франции недавний опрос, проведенный для газеты La Tribune du Dimanche, показал: большинство респондентов - за дальнейшую помощь Украине, хотя энтузиазм несколько ослабевает по сравнению с данными четырехлетней давности.

Согласно опросу, 47% респондентов поддержали продолжение поставок оружия Киеву, а 39% высказались против. Для сравнения, исследование в марте 2022 года выявило 65% тех, кто высказывался за военную помощь Киеву.

Мнения о перспективе размещения войск в Украине для поддержания мира в случае прекращения огня разделились еще больше: 43% опрошенных французов выступили против этой идеи, а 40% ее поддержали.

Одновременно 53% французов одобрили идею Макрона возобновить прямые переговоры с президентом России Путиным.

Испания

Согласно официальным данным, собранным Real Instituto Elcano в мае 2025 года, испанцы в целом пессимистичны в отношении будущего этой войны.

Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов думает, что Украина не сможет вернуть ни одну из оккупированных Россией территорий в случае заключения мирного соглашения ( по оценкам, Москва контролирует сегодня примерно пятую часть территории Украины - прим.).

Только 39% респондентов верят в то, что конфликт закончится в этом году. Многие выразили сомнения в том, что он не выйдет за пределы Украины, озвучив опасения по поводу перспектив распространения угроз на другие страны Восточной Европы. Одновременно 75% испанцев считают, что Европа должна и впредь оказывать военную поддержку Киеву, а чуть более половины опрошенных поддержали идею отправки испанского контингента для обеспечения безопасности в послевоенной Украине.

Португалия

В Португалии половина опрошенных поддержали идею масштабного финансирования Украины со стороны ЕС, согласившись, что Лиссабон также должен активно участвовать в подобных инициативах.

Чуть более трети (35 %) высказались и за дополнительную финансовую помощь Киеву на уровне отдельных стран, пусть и в меньших масштабах. Только 11 % - против участия Лиссабона в оказании помощи Украине со стороны ЕС.

Португальские респонденты в основном поддерживают и идею помощи на земле: 61% граждан высказался за участие португальского контингента в случае вовлечения НАТО в вооруженный конфликт или в послевоенные миротворческие операции.

Что касается потенциальных уступок, то здесь мнения разделились. Только 15% португальцев заявили, что одобряют сделку, требующую от Украины территориальных уступок, как предлагал президент США Дональд Трамп.

Более 43 % заявили, что определяться с точкой зрения в зависимости от формулировок будущего соглашения и предлагаемых в нем гарантий. Одновременно 36 % решительно отвергли идею передачи России украинских земель в рамках какого бы то ни было договора.

Германия

В Германии опрос, проведенный в начале февраля изданием Bild, показал, что большинство населения поддерживает увеличение помощи Украине, чтобы помочь ей отразить российскую агрессию.

Чуть более половины респондентов (52 %) считают, что Запад должен нарастить военную и финансовую помощь, если Россия продолжит саботировать мирные инициативы и уклоняться от конструктивных переговоров по прекращению войны.

Большинство респондентов высказались за разделение помощи поровну между вооружением и финансовой поддержкой, 12% предпочли увеличить только финансовую помощь, еще 12% выступили исключительно за увеличение поставок оружия.

Около трети респондентов (35 %) высказались против продолжения поддержки Украины.