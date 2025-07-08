ЕС одобрил присоединение Болгарии к еврозоне в 2026 году

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Министры финансов стран Европейского союза окончательно одобрили переход Болгарии на евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Таким образом, с 1 января 2026 года Болгария откажется от своей национальной валюты (лева) в пользу евро и станет 21-й страной еврозоны.

Ранее во вторник депутаты Европейского парламента поддержали присоединение Болгарии к еврозоне. "За" проголосовал 531 законодатель, "против" - 69, а 79 депутатов воздержались.

"Сегодняшнее голосование посылает четкий сигнал: Болгария готова присоединиться к еврозоне", - заявила докладчик Ева Майделл. "Все критерии соблюдены. Это важный шаг на пути к полной европейской интеграции Болгарии - как для страны, так и для ее граждан", - добавила она.

Европейская комиссия еще в начале июня признала, что Болгария соответствует всем необходимым условиям для принятия зону евро. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также дал положительное заключение.

В самой Болгарии есть как сторонники, так и противники евро. Последние опасаются роста цен и инфляции. В стране неоднократно проходили акции протеста против присоединения к еврозоне.

28 июня тысячи демонстрантов собрались на центральной площади в центре Софии, чтобы выразить свое несогласие с переходом на евро, утверждая, что лучше сохранить болгарский лев. Этой позиции придерживаются пророссийские и националистические партии.

С тех пор как почти два десятилетия назад Болгария вступила в ЕС, она страдает от политической нестабильности и коррупции, что способствует росту евроскептицизма среди ее населения.

Подпитывая эти настроения, противники вступления Болгарии в еврозону публикуют в интернете ложные утверждения о том, что это может привести к росту бедности в стране.

По мнению экономистов, Болгария не почувствует существенных изменений в краткосрочной перспективе, поскольку болгарский лев с 2020 года привязан к евро через механизм обменного курса.