Участники протестов в Болгарии требуют честных выборов и судебной реформы

В Болгарии проходят массовые протесты
В Болгарии проходят массовые протесты
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В Болгарии не прекращаются массовые акции протеста. Манифестанты требуют проведения честных выборов и создания независимой судебной системы.

Десятки тысяч людей вышли на улицы Софии столицы Болгарии и других крупных городов страны. Демонстранты требовали проведения честных выборов и создания независимой судебной системы, способной эффективно бороться с широко распространенной коррупцией.

Николай Ненков, участник акции протеста: "Двадцать лет одного и того же руководства - это достаточно. Нам нужны новые лидеры".

На прошлой неделе в Болгарии также проходили протесты, вызванные бюджетными планами правительства. Проект предусматривал повышение налогов и взносов на социальное обеспечение. Хотя позже правительство отозвало предложение по бюджету на 2026 год, политический кризис обострился, и кабинет министров в итоге ушел в отставку.

Ожидается, что президент Румен Радев назначит временное правительство и объявит дату следующих внеочередных парламентских выборов - восьмых по счету с 2021 года.

Протестующие говорят, что хотят выборов без манипуляций и фальсификации результатов - практики, которая, по их словам, омрачала предыдущие кампании.

Антоанета Квик, участница протеста: "Мы призываем к свободным и честным выборам. Мы хотим новый бюджет. Уже в третий раз они пытаются протолкнуть то же самое предложение по бюджету. Мы также призываем поитиков, против которых протестует вся Болгария, наконец-то оставить нас в покое".

Последние события привели к тому, что страна-член ЕС осталась без бюджета на следующий год и без постоянного правительства всего за несколько недель до присоединения к еврозоне.

