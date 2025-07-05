Наводнение в Техасе: минимум 27 человек погибли, 27 девочек из летнего лагеря пропали без вести

РЕКЛАМА

По меньшей мере 27 человек погибли, и как минимум 27 девочек, посещавших христианский летний лагерь, числятся пропавшими без вести после того, как в пятницу в Техасе за несколько часов выпала многомесячная норма осадков.

Среди погибших — 18 взрослых и 9 детей.

Поисковые группы спасали людей на лодках и вертолетах в быстро движущихся паводковых водах, а люди в социальных сетях отчаянно искали информацию о близких, находящихся в этом районе.

За ночь в центральной части округа Керр выпало не менее 25 см осадков, что привело к затоплению близлежащей реки.

"Некоторые из них взрослые, некоторые - дети", - сказал вице-губернатор Техаса Дэн Патрик, - "И мы не знаем, откуда взялись эти тела".

Команды провели десятки спасательных операций и продолжают искать пропавших без вести. В их числе 27 девочек из лагеря Мистик недалеко от города Керрвилл, в 104 км к северо-западу от Сан-Антонио.

Вертолеты, девять спасательных команд и люди на земле принимают участие в масштабных поисках. По словам Патрика, операции будут продолжаться, пока не будут найдены все пропавшие без вести.

"Я прошу жителей Техаса серьезно помолиться сегодня днем. Молитесь на коленях, чтобы мы нашли этих молодых девушек", - сказал Патрик, добавив, что число подтвержденных погибших изменится в ближайшие часы.

По данным CBS News, Техасское управление по чрезвычайным ситуациям провело в четверг несколько совещаний для подготовки, однако официальные лица заявили, что Национальная метеорологическая служба «не прогнозировала количество осадков, которое мы увидели».

Местное предупреждение о наводнении, выпущенное в четверг, предполагало подъем воды на 17 см, но за ночь угроза паводка распространилась для 30 000 человек.

Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что штат предоставляет ресурсы населению для борьбы с наводнением.