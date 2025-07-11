Наводнение в Техасе: траур по жертвам и поиски пропавших

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Шок сменился скорбью в Техасе, где по меньшей мере 120 человек погибли в результате сильного паводка и более 170 числятся пропавшими без вести.

Люди со свечами, цветами, молитвами идут к стихийным мемориалам, увешанным фотографиями жертв.

Седи них - десятки детей, в том числе из летнего лагеря для девочек Mystic, местные жители, отдыхавшие в кемпингах и палатках на берегу рек, потоки воды из которых сметали всё на своём пути.

Власти заявили, что изучают списки тех, кто до сих пор не найден, но, по их словам, эти данные могут меняться в первые дни после катастрофы.

Для пострадавших созданы специальные центры, куда они могут обратиться для получения федеральной помощи. Семьям выдают продуктовые талоны, предлагают покрытие расходов на проживание в гостиницах и оплату коммунальных услуг.

Мемориал памяти жертв наводнения в Керрвилле, штат Техас, 10 июля 2025 года. AP Photo

Поисково-спасательные группы продолжали прочесывать территорию и разбирать завалы в Хилл-Кантри и прилегающих районах. По словам чиновников, только в округе Керр было найдено около 100 жертв.

Выжившие вспоминают ту кошмарную ночь и то, как им удалось спастись. Одна женщина рассказала, как она вместе с группой людей, в которой был грудной ребёнок, забиралась на крышу, чтобы спастись от поднимающихся вод. Они видели, как мимо проплывают машины, и слышали крики в темноте.

В пятницу Техас посетит президент США Дональд Трамп, который пообещал оказать штату любую помощь, необходимую для восстановления.

"Я думаю, это замечательно, что он решил приехать сюда, помочь нам и сделать все, что в его силах", - сказала жительница Керрвилла Маргарет Маррелл, пришедшая на мемориал памяти жертв наводнения.

"Такое случается раз в 200 лет"

“Никто никогда не предполагал, что произойдёт нечто подобное,” - сказал Трамп в интервью NBC News в четверг, добавив: Такое случается раз в 200 лет".

В прошлую пятницу река Гваделупе в всего за 45 минут поднялась более чем на восемь метров из-за нескончаемых ливней, которые шли по всему Техасу в предыдущие дни.

Действия властей подверглись тщательному анализу на предмет того, были ли предприняты надлежащие меры, получили ли предупреждения летние лагеря и жители о надвигающейся катастрофе. Чиновники утверждают, что не ожидали таких сильных дождей в этом районе, в котором выпала месячная норма осадков.

Губернатор Техаса Грег Эббот призвал законодателей штата утвердить финансирование новых систем оповещения и экстренной связи в районах, подверженных наводнениям. "Мы должны обеспечить лучшую подготовку к подобным событиям в будущем", - заявил он в среду.

Служба прогнозов AccuWeather вместе с Национальной метеорологической службой США выпускали предупреждения о возможных наводнениях за несколько часов до стихийного бедствия.

Все последние годы учёные бьют тревогу, говоря о том, что изменение климатаусиливает экстремальные погодные явления - в том числе внезапные паводки - по всему миру.

Как показывают многочисленные исследования, потепление океанов и влажная атмосфера способствуют тому, что штормы и ураганы становятся всё более мощными и частыми на всей террритории земного шара.