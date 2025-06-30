Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израильские власти осудили нападение поселенцев-экстремистов на солдат ЦАХАЛ

Израильские солдаты занимают позиции во время военного рейда в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, 19 июня 2025 г.
Израильские солдаты занимают позиции во время военного рейда в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан, 19 июня 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Evelyn Ann-Marie Dom & Euronews
Опубликовано
"Ни одна цивилизованная страна не потерпит акты насилия и анархии, такие как поджог военного объекта, повреждение имущества ЦАХАЛ и нападения на сотрудников службы безопасности со стороны граждан", - Биньямин Нетаньяху.

Радикально настроенные жители еврейских поселений учинили беспорядки возле армейской базы в районе Рамаллаха и подожгли охранный объект ЦАХАЛ стоимостью в миллионы шекелей. Военные и полицейские для разгона толпы применили силу. Участников акции связывают с группой "Молодежь холмов", известной своими нападениями на палестинцев на оккупированных территориях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар осудили действия еврейских экстремистов.

"Ни одна цивилизованная страна не потерпит акты насилия и анархии, такие как поджог военного объекта, повреждение имущества ЦАХАЛ и нападения на сотрудников службы безопасности со стороны граждан", - заявил глава правительства. Нетаньяху призывал правоохранительные органы расследовать инцидент и привлечь к ответственности "бунтовщиков".

"Сообщество поселенцев является образцом и примером освоения земли, значимой службы в ЦАХАЛ и содействия воспитанию ученых Торы. Мы не позволим нескольким жестоким и фанатичным людям очернить целую общину", - указал Нетаньяху.

Кафр-Малик, Западный берег Иордана. 26 июня 2025 г.
Кафр-Малик, Западный берег Иордана. 26 июня 2025 г. Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что проведет срочное совещание для обсуждения атак, которых было несколько за последние дни.

"Подобное должно быть немедленно прекращено. Мы примем все необходимые меры и полностью искореним это насилие. Никто не посмеет поднять руку на солдат ЦАХАЛ и сотрудников сил безопасности",- сказал Кац.

Армия обороны Израиля осудила акты насилия в отношении военных и сотрудников сил безопасности, выполняющих долг по защите израильских граждан.

Ситуация в этом районе накалена вот уже несколько дней. На прошлой неделе израильским солдатам пришлось утихомиривать поселенческую молодежь возле Кафр-Малик. Военные прибыли туда, чтобы препятствовать нападению экстремистов на деревню. По словам главы местного совета Наджеба Ростома, в минувшую среду более сотни поселенцев вошли в Кафр-Малик, где поджигали дома и стреляли по палестинцам. Как сообщается три палестинца были убиты. Пять поселенцев арестованы.

