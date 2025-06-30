Израильские власти осудили нападение поселенцев-экстремистов на солдат ЦАХАЛ

"Ни одна цивилизованная страна не потерпит акты насилия и анархии, такие как поджог военного объекта, повреждение имущества ЦАХАЛ и нападения на сотрудников службы безопасности со стороны граждан", - Биньямин Нетаньяху.
Радикально настроенные жители еврейских поселений учинили беспорядки возле армейской базы в районе Рамаллаха и подожгли охранный объект ЦАХАЛ стоимостью в миллионы шекелей. Военные и полицейские для разгона толпы применили силу. Участников акции связывают с группой "Молодежь холмов", известной своими нападениями на палестинцев на оккупированных территориях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Гидеон Саар осудили действия еврейских экстремистов.
"Ни одна цивилизованная страна не потерпит акты насилия и анархии, такие как поджог военного объекта, повреждение имущества ЦАХАЛ и нападения на сотрудников службы безопасности со стороны граждан", - заявил глава правительства. Нетаньяху призывал правоохранительные органы расследовать инцидент и привлечь к ответственности "бунтовщиков".
"Сообщество поселенцев является образцом и примером освоения земли, значимой службы в ЦАХАЛ и содействия воспитанию ученых Торы. Мы не позволим нескольким жестоким и фанатичным людям очернить целую общину", - указал Нетаньяху.
Министр обороны Исраэль Кац объявил, что проведет срочное совещание для обсуждения атак, которых было несколько за последние дни.
"Подобное должно быть немедленно прекращено. Мы примем все необходимые меры и полностью искореним это насилие. Никто не посмеет поднять руку на солдат ЦАХАЛ и сотрудников сил безопасности",- сказал Кац.
Армия обороны Израиля осудила акты насилия в отношении военных и сотрудников сил безопасности, выполняющих долг по защите израильских граждан.
Ситуация в этом районе накалена вот уже несколько дней. На прошлой неделе израильским солдатам пришлось утихомиривать поселенческую молодежь возле Кафр-Малик. Военные прибыли туда, чтобы препятствовать нападению экстремистов на деревню. По словам главы местного совета Наджеба Ростома, в минувшую среду более сотни поселенцев вошли в Кафр-Малик, где поджигали дома и стреляли по палестинцам. Как сообщается три палестинца были убиты. Пять поселенцев арестованы.