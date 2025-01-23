ЦАХАЛ расширяет масштаб операции в Дженине

By Euronews

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Израильские военные заявили о ликвидации двоих террористов в Дженине на Западном берегу Иордана. По официальному заявлению ЦАХАЛ, боевиков, связанных с группировкой «Исламских джихад», разыскивали по обвинению в убийстве израильтян. Палестинцы забаррикадировались в доме, который пришлось штурмовать.

Операцию в Дженине, под названием «Железная стена», израильские силы начали во вторник; ранее сообщалось, что за первые же сутки были ликвидированы боле десяти террористов и обезврежено множество взрывных устройств.

Ранее вступивший в должность президента США Дональд Трамп отменил, помимо других указов администрации Байдена, и санкции, введённые против израильских поселенцев на Западном берегу.

Палестинские источники утверждают, что из-за военной операции свои дома были вынуждены покинуть более 600 жителей Дженина — на фоне того, как в рамках перемирия тысячи жителей Сектора Газа возвращаются в свои дома — или, во всяком случае, то, что от них осталось после почти 14 месяцев боевых действий.