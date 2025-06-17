Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Индонезия в ожидании новых ударов природы: Левотоби Лаки-Лаки не сбавляет силу

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии продолжается: столб пепла достиг 11 км, объявлен наивысший уровень тревоги, зона эвакуации расширена до 8 км. Власти просят соблюдать меры безопасности.

Извержение индонезийского вулкана Левотоби Лаки-Лаки на острове Флорес продолжается. Согласно сообщениям Геологического агентства страны, столб густого серого пепла поднялся в атмосферу на высоту до 11 километров. В связи с усилившейся активностью уровень опасности был повышен до максимального, а зона эвакуации расширена до 8 километров от кратера.

Местные жители сообщают о сильном затемнении в дневное время — небо затянуто облаками пепла, а видимость резко ухудшилась. Власти настоятельно призывают население сохранять спокойствие и строго соблюдать указания местных служб гражданской защиты. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Последствия прошлых извержений

Извержение в ноябре 2024 года стало одним из самых разрушительных в новейшей истории региона. Вулканическая активность тогда привела к гибели девяти человек, в том числе монахини, разрушению монастыря и эвакуации более 16 000 жителей. Лавовые потоки охватили жилые районы, уничтожив сотни домов и повреждая инфраструктуру. Были временно закрыты несколько аэропортов, включая воздушные ворота на острове Бали — одном из главных туристических центров страны.

В марте 2025 года Левотоби Лаки-Лаки вновь активизировался: 20 марта вулкан выбросил пепел на высоту до 8 километров. Тогда власти провели срочную эвакуацию почти 4 700 человек, а авиасообщение на Бали и Флоресе было временно приостановлено, включая отмену международных рейсов.

Февраль того же года ознаменовался серией сейсмических толчков, предвещавших последующее извержение. В ответ на рост подземной активности правительство расширило зону эвакуации и вновь повысило уровень тревоги до четвёртого, наивысшего.

Угрозы сохраняются

Специалисты предупреждают, что продолжающиеся дожди могут вызвать лахары — грязекаменные потоки, способные уничтожать всё на своём пути. Русла рек, берущих начало на склонах вулкана, уже представляют потенциальную угрозу в случае обильных осадков.

В результате предшествующих извержений были повреждены более 2 300 домов и 25 школ. Четыре региональных аэропорта были временно закрыты, отменено не менее 14 авиарейсов.

Власти настоятельно рекомендуют жителям и туристам избегать посещения зоны вблизи кратера и внимательно следить за официальными предупреждениями. Ситуация продолжает развиваться, и правительство сохраняет режим повышенной готовности.

