В Израиле не исключают, что попытаются убить аятоллу Хаменеи

Дым поднимается от нефтехранилища после израильского удара в субботу, Тегеран, понедельник 16 июня 2025 года.
Дым поднимается от нефтехранилища после израильского удара в субботу, Тегеран, понедельник 16 июня 2025 года. Авторское право  AP Photo/Vahid Salem
Авторское право AP Photo/Vahid Salem
By Alexander Kazakevich & Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

По словам израильского премьера, ликвидация Верховного лидера Ирана "не эскалирует конфликт, а положит конец" продолжающимся боевым действиям. Следите за последними событиями новой войны в текстовой трансляции Euronews.

РЕКЛАМА

Четвёртый день военных действий между Израилем и Ираном ознаменовался очередным шквалом взаимных ударов и новыми угрозами.

За последние 24 часа Иран выпустил в сторону еврейского государства несколько волн беспилотников и ракет, что привело к новым жертвам, а Израиль продолжил атаковать столицу Исламской республики Тегерану, убив ещё одного высокопоставленного военного чиновника – главу разведки КСИР.

Во второй половине дня Израиль призвал к эвакуации крупного района Тегерана, где расположены правительственные здания и телестудии, а позже нанёс удар по штаб-квартире государственной вещательной компании Ирана. Власти Ирана назвали атаку "военным преступлением".

Поздно вечером Корпус стражей революции объявил о нанесении ударов по Израилю "без перерыва до рассвета". Дональд Трамп, в свою очередь, призвал к массовой эвакуации гражданского населения из Тегерана, добавив, что у Ирана "не может быть ядерного оружия".

Напряжённость между враждующими странами переросла в полномасштабный конфликт в пятницу, когда Израиль атаковал иранские военные и ядерные объекты и убил несколько высокопоставленных генералов и учёных-атомщиков. С тех пор, как утверждает ЦАХАЛ, он добился превосходства в воздухе над значительной частью Ирана, включая Тегеран, и ослабил способность Исламской республики защищаться от его ударов.

В ответ Иран обстреливает еврейское государство беспилотниками и баллистическими ракетами. Израиль считает, что у Ирана остались тысячи ракет.

Прямой эфир завершен

Ирано-израильский конфликт в цифрах

  • С пятницы в Иране погибли 224 человека, около 1300 получили ранения, по данным правительства, которое заявило, что большинство жертв – гражданские лица.
  • Иран запустил по Израилю всего около 350 баллистических ракет, подавляющее большинство из которых было перехвачено, согласно последним данным ЦАХАЛ.
  • В результате иранских атак в Израиле погибли 24 человека, по информации военных, и более 500 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти, поскольку есть пропавшие без вести.
  • Израильские военные утверждают, что за 4 дня боевых действий уничтожили треть (более 120) иранских пусковых установок ракет класса "земля  земля".
Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Кампания ЦАХАЛ может продлиться несколько недель – эксперт

Эйлон Леви, бывший официальный представитель правительства Израиля, поделился своими оценками с Euronews.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Главное за день. Удар по штаб-квартире иранского телевидения – новый этап эскалации

  • Биньямин Нетаньяху заявил, что ВВС Израиля "контролируют небо над Тегераном".
  • Израиль не исключает возможности физического устранения аятоллы Али Хаменеи.
  • Власти Ирана назвали "военным преступлением" израильский удар по зданию государственного телеканала IRIB ("Голос Исламской республики") в Тегеране. Иранские журналисты утверждают, что многие их коллеги погибли, здание было охвачено пламенем. Трансляция прервалась на несколько минут.
  • Ранее министр обороны Израиля назвал телеканал "пропагандистским органом", а за некоторое время до удара ЦАХАЛ призвал тегеранцев эвакуироваться из района, где расположено здание.
  • Позже представители Армии обороны Израиля уточнили, что системы связи штаб-квартиры IRIB также "использовались иранской армией в военных целях".
Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Спасибо, что следили за нашей текстовой трансляцией. Больше новостей – уже утром

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Трамп призывает тегеранцев эвакуироваться

"Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана", – призвал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social, добавив, что у Ирана "не может быть ядерного оружия" и что режим аятолл должен был принять сделку, на которой настаивал Вашингтон.

Какой позор и пустая трата человеческих жизней.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Iran should have signed the “deal” I told them to sign. What a shame, and waste of human life. Simply stated, IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON. I said……
Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Иран заявляет о "самообороне"

Удары Ирана по Израилю являются самообороной и представляют собой "пропорциональные оборонительные операции, направленные исключительно на военные объекты и связанную с ними инфраструктуру", заявил в понедельник в Совете Безопасности ООН посол Ирана Амир Саид Иравани.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Иран объявил о нанесении ударов по Израилю "без перерыва до рассвета"

Корпус стражей революции, идеологическая армия Исламской республики, объявил о новых ударах по Израилю в понедельник вечером.

"Девятый залп комбинированных ударов беспилотников и ракет начался и будет продолжаться непрерывно до рассвета", заявил представитель КСИР Али Мохаммад Наини, которого цитирует официальное агентство Irna.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Угрозы в адрес израильских СМИ в ответ на атаку на гостелевидение Ирана

В сетях появилось предупреждение эвакуировать штаб-квартиры двух израильских телеканалов ("Кешет 12" и "14 сейчас"), которые должны стать целями иранских ударов. Однако его подлинность остаётся под сомнением.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Нетаньяху не исключает убийства аятоллы Али Хаменеи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью американскому телеканалу ABC News, что не исключает возможности устранения Верховного лидера Ирана, утверждая, что это положит конец продолжающимся боевым действиям и не приведет к их эскалации.

У нас было полвека конфликтов, развязанных этим режимом, который терроризирует всех на Ближнем Востоке; он взрывал нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии; он повсюду распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж.

Ранее в понедельник СМИ распространили информацию о том, что Дональд Трамп наложил вето на израильский план убийства аятоллы Али Хаменеи.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Последствия утренней иранской атаки на нефтеперерабатывающий завод в Хайфе

AP Photo/Ariel Schalit

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

"После массовой эвакуации жителей района ЦАХАЛ атаковал вещательный центр пропаганды и подстрекательства иранского режима", говорится в заявлении главы Минобороны Израиля Исраэля Каца.

Мы будем наносить удары по иранскому диктатору повсюду.

Правозащитные группы утверждают, что преднамеренное нападение на журналистов является военным преступлением.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Удар по офису гостелевидения в Иране назвали "военным преступлением"

Представитель министра иностранных дел Ирана осудил израильский удар по офису государственного телеканала Исламской республики и потребовал реакции от международного сообщества.

Мир наблюдает: нападение на офис иранского информационного агентства IRIB во время прямого эфира – злостное военное преступление.

После удара израильские военные выпустили заявление, в котором говорится, что "на основе разведданных (...) нанесли точный удар по центру связи, который использовался в военных целях иранскими вооружёнными силами". Не сразу стало ясно, относится ли это к зданию государственного телевидения.

"Удар нанёс прямой ущерб военному потенциалу иранских вооружённых сил", добавили в ЦАХАЛе.

На протяжении всей войны в Газе Израиль наносил удары по больницам, объектам ООН и школам, обвиняя палестинских боевиков в том, что они прикрываются мирными жителями и гражданской инфраструктурой, зачастую не предоставляя визуальных доказательств.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

На севере Израиля снова звучат сирены

В районе Хайфы и на севере Израиля звучат сирены зенитного предупреждения после того, как Иран запустил баллистические ракеты в сторону еврейского государства.

В ЦАХАЛ заявляют, что работают над тем, чтобы сбить снаряды.

В настоящее время ВВС Израиля проводят операции по перехвату и нанесению ударов, если это необходимо для устранения угрозы.

Гражданским лицам в районах, где звучат сирены, приказано оставаться в бомбоубежищах до дальнейших распоряжений.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Иран заявляет, что готовит "крупнейший и самый интенсивный в истории" удар по Израилю

Иранские государственные СМИ заявляют, что страна готовится к "крупнейшему в истории и самому интенсивному ракетному удару" по Израилю.

Это заявление прозвучало на четвёртый день взаимных ударов между двумя странами и всего через несколько минут после того, как Израиль, очевидно, сместил фокус с военных и ядерных целей и, как сообщается, нанёс удар по штаб-квартире государственной телевизионной компании IRIB.

В результате этого удара канал был на несколько минут отключен от эфира.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Израильские ВВС разбомбили офис государственной вещательной компании Ирана IRIB в Тегеране, сообщает издание The Times of Israel.

Наши коллеги из редакции Euronews Persian сообщают, что прямая трансляция канала прервана.

В IRIB подтвердили, что в настоящее время подвергаются нападению со стороны Израиля, но не сообщили никаких подробностей.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Спутниковое изображение, предоставленное компанией Maxar и проанализированное The Associated Press и Euronews, даёт представление о масштабах разрушений на ядерном объекте в Натанзе в центральной части Ирана, к югу от столицы Тегерана.

Снимки также фиксируют разрушения в Керманшахе и Тебризе. Иран пока не подтвердил масштаб ущерба.

Спутники фиксируют масштаб разрушений после ударов по Ирану

Израиль нанёс авиаудары по иранским военным и ядерным объектам — это стало одной из самых прямых форм конфронтации между странами. Спутниковые снимки……
Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в понедельник, что государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB) находится "на грани исчезновения" после того, как ЦАХАЛ призвал население эвакуироваться из района вокруг её штаб-квартиры на северо-востоке Тегерана.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Одна из главных задач израильской воздушной операции против Ирана – ликвидация военного руководства Исламской республики, а также учёных, руководящих ядерными разработками.

Погибшими на этот момент объявлены 16 человек.

Высокопоставленные иранские военные и учёные — жертвы израильских авиаударов

Одна из главных задач израильской воздушной операции против Ирана — ликвидация руководства вооружёнными силами Исламской республики, а также учёных, руководящих……
Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

В Тегеране атакована военная база (СМИ)

Иранское информагентство Fars, находящееся под управлением Корпуса стражей исламской революции, сообщает об израильской атаке на военную базу на западе столицы.

Между тем, иранские СМИ также передают сообщения о взрывах, которые слышны в восточных районах города.

Ранее ЦАХАЛ выпустил срочное предупреждение для жителей о необходимости эвакуироваться из нескольких районов Тегерана.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Израильская армия призвала жителей Тегерана эвакуироваться перед новыми авианалётами

ЦАХАЛ выпустил предупреждение об эвакуации жителей 3-го округа столицы Ирана Тегерана в преддверии израильских ударов.

"В ближайшие часы израильская армия будет действовать в этом районе, как и в последние дни по всему Тегерану, нанося удары по военной инфраструктуре иранского режима", – заявил представитель ЦАХАЛ на персидском языке Камаль Пенхаси.

Богатый и густонаселённый 3-й округ является одним из 21 района Тегерана, в котором расположены жилые дома и правительственные здания, включая офисы государственной телерадиокомпании IRIB.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей

Израиль "контролирует небо над Тегераном"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ВВС Израиля "контролируют небо над Тегераном".

"Мы наносим удары по целям режима в отличие от преступного иранского режима, который нацелен на гражданское население", – сказал Нетаньяху, выступая в понедельник на авиабазе Тель-Ноф.

"Мы говорим жителям Тегерана: "Эвакуируйтесь", – добавил он.

Alexander Kazakevich
Поделиться статьей
