В Израиле не исключают, что попытаются убить аятоллу Хаменеи

Четвёртый день военных действий между Израилем и Ираном ознаменовался очередным шквалом взаимных ударов и новыми угрозами.

За последние 24 часа Иран выпустил в сторону еврейского государства несколько волн беспилотников и ракет, что привело к новым жертвам, а Израиль продолжил атаковать столицу Исламской республики Тегерану, убив ещё одного высокопоставленного военного чиновника – главу разведки КСИР.

Во второй половине дня Израиль призвал к эвакуации крупного района Тегерана, где расположены правительственные здания и телестудии, а позже нанёс удар по штаб-квартире государственной вещательной компании Ирана. Власти Ирана назвали атаку "военным преступлением".

Поздно вечером Корпус стражей революции объявил о нанесении ударов по Израилю "без перерыва до рассвета". Дональд Трамп, в свою очередь, призвал к массовой эвакуации гражданского населения из Тегерана, добавив, что у Ирана "не может быть ядерного оружия".

Напряжённость между враждующими странами переросла в полномасштабный конфликт в пятницу, когда Израиль атаковал иранские военные и ядерные объекты и убил несколько высокопоставленных генералов и учёных-атомщиков. С тех пор, как утверждает ЦАХАЛ, он добился превосходства в воздухе над значительной частью Ирана, включая Тегеран, и ослабил способность Исламской республики защищаться от его ударов.

В ответ Иран обстреливает еврейское государство беспилотниками и баллистическими ракетами. Израиль считает, что у Ирана остались тысячи ракет.