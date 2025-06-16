Спутники фиксируют масштаб разрушений после ударов по Ирану

Израиль нанёс авиаудары по иранским военным и ядерным объектам — это стало одной из самых прямых форм конфронтации между странами. Спутниковые снимки фиксируют разрушения в Керманшахе, Тебризе и Натанзе. Иран пока не подтвердил масштаб ущерба
Напряжённость в отношениях между Израилем и Ираном резко обострилась и достигла своего апогея в пятницу, когда израильские ВВС нанесли удары по иранским военным и ядерным объектам. Этот шаг стал одной из наиболее открытых и прямых форм противостояния между двумя странами за всё время их конфликта.
Спутниковые снимки, проанализированные агентством Associated Press в субботу, подтверждают значительные разрушения вызванные авиаударом.
Фотографии, сделанные компанией Planet Labs в день удара, зафиксировали видимые повреждения на двух ракетных объектах в западной части Ирана — один расположен вблизи города Керманшах, другой — в районе Тебриза.
На объекте под Керманшахом выжженные участки земли протянулись вдоль подножия горного склона. Комплекс в Тебризе также получил серьёзные повреждения в нескольких зонах.
Ракетная база в Тебризе, до и после:
Ракетная база в Керманшахе, до и после:
Ядерный завод по обогащению урана в Натанзе, до и после:
Исфаханский завод по обогащению урана, до и после:
Объект КСИР "Гадир" в Тегеране, до и после:
Объект Пираншахр, до и после:
Спутниковые снимки, сделанные в пятницу и субботу, зафиксировали серьёзные разрушения на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе, расположенном к юго-западу от Тегерана.
Уничтожены несколько строений, включая энергетическую инфраструктуру. Повреждён и основной завод, где уран обогащался до уровня 60 % — показателя, близкого к оружейному. Вместе с тем подземные помещения, по имеющимся данным, не пострадали.
Иран официально не подтвердил информацию об ущербе, однако заявил о нанесении Израилем ударов по региону.