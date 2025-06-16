Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Спутники фиксируют масштаб разрушений после ударов по Ирану

На спутниковом снимке показан завод по обогащению урана в Исфахане, Иран, после израильских авиаударов. 14 июня 2025 года
На спутниковом снимке показан завод по обогащению урана в Исфахане, Иран, после израильских авиаударов. 14 июня 2025 года
Авторское право Maxar Technologies via AP
By Oman Al Yahyai и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Израиль нанёс авиаудары по иранским военным и ядерным объектам — это стало одной из самых прямых форм конфронтации между странами. Спутниковые снимки фиксируют разрушения в Керманшахе, Тебризе и Натанзе. Иран пока не подтвердил масштаб ущерба

РЕКЛАМА

Напряжённость в отношениях между Израилем и Ираном резко обострилась и достигла своего апогея в пятницу, когда израильские ВВС нанесли удары по иранским военным и ядерным объектам. Этот шаг стал одной из наиболее открытых и прямых форм противостояния между двумя странами за всё время их конфликта.

Спутниковые снимки, проанализированные агентством Associated Press в субботу, подтверждают значительные разрушения вызванные авиаударом.

Фотографии, сделанные компанией Planet Labs в день удара, зафиксировали видимые повреждения на двух ракетных объектах в западной части Ирана — один расположен вблизи города Керманшах, другой — в районе Тебриза.

На объекте под Керманшахом выжженные участки земли протянулись вдоль подножия горного склона. Комплекс в Тебризе также получил серьёзные повреждения в нескольких зонах.

Ракетная база в Тебризе, до и после:

Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Тебриза, Иран. Среда, 11 июня 2025 года
Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Тебриза, Иран. Среда, 11 июня 2025 года
Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Тебриза, Иран, после израильского удара. 13 июня 2025 года
Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Тебриза, Иран, после израильского удара. 13 июня 2025 года

Ракетная база в Керманшахе, до и после:

Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Керманшаха. 12 июня 2025 года
Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Керманшаха. 12 июня 2025 года
Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Керманшаха после израильского удара, 13 июня 2025 года
Спутниковое изображение ракетной базы Ирана в районе Керманшаха после израильского удара, 13 июня 2025 года

Ядерный завод по обогащению урана в Натанзе, до и после:

Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, расположенного приблизительно в 217 километрах к юго-востоку от Тегерана. 24 января 2025 г
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, расположенного приблизительно в 217 километрах к юго-востоку от Тегерана. 24 января 2025 г
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, где в результате недавних израильских авиаударов были разрушены несколько зданий. 14 июня 2025 года
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, где в результате недавних израильских авиаударов были разрушены несколько зданий. 14 июня 2025 года
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, расположенный примерно в 217 километрах к юго-востоку от Тегерана, 24 января 2025 г
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, расположенный примерно в 217 километрах к юго-востоку от Тегерана, 24 января 2025 г Maxar Technologies via AP
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, где в результате израильских авиаударов были разрушены несколько зданий. 14 июня 2025 года
Спутниковое изображение объекта по обогащению урана в Натанзе, где в результате израильских авиаударов были разрушены несколько зданий. 14 июня 2025 года

Исфаханский завод по обогащению урана, до и после:

На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, вторник, 3 июня 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, вторник, 3 июня 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, после израильских авиаударов, суббота, 14 июня 2025 года.
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, после израильских авиаударов, суббота, 14 июня 2025 года.
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, вторник, 3 июня 2025 года.
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, вторник, 3 июня 2025 года. Maxar Technologies via AP
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, после израильских авиаударов, суббота, 14 июня 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект по обогащению урана в Исфахане, Иран, после израильских авиаударов, суббота, 14 июня 2025 года

Объект КСИР "Гадир" в Тегеране, до и после:

На спутниковом снимке изображён объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Гадир» в Тегеране, Иран, четверг, 1 мая 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Гадир» в Тегеране, Иран, четверг, 1 мая 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Гадир» в Тегеране, Иран, после израильских авиаударов, суббота, 14 июня 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Гадир» в Тегеране, Иран, после израильских авиаударов, суббота, 14 июня 2025 года

Объект Пираншахр, до и после:

На спутниковом снимке изображён объект в Пираншахре, Иран, в четверг, 22 мая 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект в Пираншахре, Иран, в четверг, 22 мая 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект в Пираншахре, Иран, после израильских авиаударов, в субботу, 14 июня 2025 года
На спутниковом снимке изображён объект в Пираншахре, Иран, после израильских авиаударов, в субботу, 14 июня 2025 года

Спутниковые снимки, сделанные в пятницу и субботу, зафиксировали серьёзные разрушения на иранском объекте по обогащению урана в Натанзе, расположенном к юго-западу от Тегерана.

Уничтожены несколько строений, включая энергетическую инфраструктуру. Повреждён и основной завод, где уран обогащался до уровня 60 % — показателя, близкого к оружейному. Вместе с тем подземные помещения, по имеющимся данным, не пострадали.

Иран официально не подтвердил информацию об ущербе, однако заявил о нанесении Израилем ударов по региону.

