Посольство РФ в Иране назвало подделкой письмо с предложением о вербовке на войну в Украине

(Справа) Мужчины проходят мимо рекламного щита в российском городе Санкт-Петербурге в ноябре 2025 года (слева) Письмо, приписываемое российским военным
(Справа) Мужчины проходят мимо рекламного щита в российском городе Санкт-Петербурге в ноябре 2025 года (слева) Письмо, приписываемое российским военным Авторское право  آسوشیتدپرس (راست) شبکه‌های اجتماعی (چپ)
Авторское право آسوشیتدپرس (راست) شبکه‌های اجتماعی (چپ)
By Ирина Шелудкова & یورونیوز فارسی
Опубликовано
В октябре представителя Службы внешней разведки Украины Олега Александрова сообщил, что российские спецслужы в Афганистане вербуют на войну бывших афганских военнослужащих, бойцов спецподразделений и разведки.

Посольство РФ в Иране сообщило, что письмо с предложением о вербовке на войну с Украиной иранцам через интернет рассылают злоумышленники.

"Ни посольство, ни какая-либо российская официальная структура не имеют к нему никакого отношения", - говорится в заявлении.

В рекламе, которую посольство назвало подделкой, обещают выплатить 20 000 долларов, как только контракт будет подписан, и ежемесячную зарплату в размере 2000 долларов.

В этом письме говорится, в частности, об обучение в городе Уфа и организации языковых курсов. Делегированные задачи также варьируются от службы в "штурмовых отрядах" до "оператора БПЛА". Ежемесячные платежи также могут варьироваться в зависимости от населенного пункта.

Письмо из сообщения посольства
Письмо из сообщения посольства russianembassytehran / Telegram

Посольство России отрицает прямую причастность к привлечению иранцев, однако различные сообщения указывают на то, что вербовка иностранцев для участия в войне против Украины часто осуществляется по неофициальным каналам и через подставные компании.

"Вербовке способствует объявленное в марте 2025 года решение США о прекращении действия программы временной защиты для афганских граждан и начало депортации афганских беженцев из Ирана", - заявил он агентству Укринформ.

Десятки семей со всей Индии собрались в начале ноября в Нью-Дели, чтобы попросить высокопоставленных лиц вернуть своих близких домой из России. По их словам, их люди попали в секретную сеть, которая увезла их в Россию с обещанием легальной работы, а затем отправила воевать на передовой в Украине.

После того как выяснилось, что в Кении некоторые кадровые агентства обманом завербовали граждан страны в российскую армию, правительство готовит новый закон, который призван усилить контроль.

В ЮАР недавно разгорелся скандал, связанный с вербовкой: одна из дочерей бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы подала в полицию заявление против своей сестры, обвинив ее в вербовке мужчин на войну в Украине, которым обещали, что в РФ они пройдут подготовку на должность телохранителей, но в итоге из обманов заставили вступить в армию РФ.

На стороне России против Украины воюют также тысячи выходцев из стран Центральной Азии, недавно получивших гражданство РФ.

