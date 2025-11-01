Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
В магазине Spirit Halloween в Техасе разгуливает домашняя обезьяна
No Comment

Видео. Обезьяна устроила хаос в техасском магазине товаров для Хэллоуина

Последние обновления:

Домашняя обезьяна испугалась товаров для Хэллоуина и вырвалась из рук хозяйки. Поймать ее пытались более получаса

Посетители магазина Spirit Halloween в Плейно в американском штате Техас стали свидетелями неожиданного происшествия: домашняя обезьяна, испугавшись хэллоуинского оформления магазина, вырвалась из рук своей хозяйки.

На записи с нагрудной камеры полицейского видно, как животное раскачивается, свисая с потолка, пока сотрудники более получаса пытаются снять его оттуда.

Хозяйка рассказала, что обезьяна сбежала, испугавшись, но вскоре её вернули. Полиция подтвердила, что животное не пострадало и никому не угрожало.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА