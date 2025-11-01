Видео. Обезьяна устроила хаос в техасском магазине товаров для Хэллоуина

Посетители магазина Spirit Halloween в Плейно в американском штате Техас стали свидетелями неожиданного происшествия: домашняя обезьяна, испугавшись хэллоуинского оформления магазина, вырвалась из рук своей хозяйки.
На записи с нагрудной камеры полицейского видно, как животное раскачивается, свисая с потолка, пока сотрудники более получаса пытаются снять его оттуда.
Хозяйка рассказала, что обезьяна сбежала, испугавшись, но вскоре её вернули. Полиция подтвердила, что животное не пострадало и никому не угрожало.