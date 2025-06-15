Иран готов гарантировать отсутствие у него ядерного оружия

РЕКЛАМА

После очередного обмена ракетными ударами с Израилем Иран готов подписать соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По данным израильских СМИ, минувшей ночью Тегеран выпустил не менее 70 баллистических ракет, удар был скоординирован с атакой беспилотников на Тель-Авив.

Число погибших к середине дня в воскресенье выросло до 11. Тело еще одного погибшего извлекли из под завалов в Бат-Яме, пригороде Тель-Авива, где в результате прямого попадания ракеты обрушилось многоэтажное здание. Всего в этом городе погибло 7 человек, среди них двое детей. Еще как минимум 4 человека, все из одной семьи, стали жертвами ракетного удара в Тамре недалеко от Хайфы. Тамра - преимущественно палестинский город в Израиле.

По всей стране более 200 человек получили ранения в результате последних иранских атак. Число жертв и пострадавших, вероятно, будет расти, так как спасатели продолжают разбирать завалы, есть пропавшие без вести.

Корпус стражей исламской революции в своем заявлении сообщил, что иранские ракеты нацелены на объекты по производству топлива для израильских истребителей. Он заявил, что Иран при необходимости снова ответит на израильские удары.

Во второй половине дня в воскресенье Иран нанес еще один ракетный удар по Израилю. Однако, по данным ЦАХАЛ, количество ракет было небольшим: большинство из них удалось перехватить и ни одна не достигла израильской территории.

Между тем, Дональд Трамп допустил, что США "могут вмешаться" в израильско-иранский конфликт. При этом чуть раньше он опубликовал в своей соцсети Truth Social Post, в котором заявил, что Иран и Израиль должны заключить соглашение, которое позволит достичь мира и сделать Ближний Восток "снова великим".

Израиль нацелился на министерство обороны Ирана

Израильские военные заявили, что в начале воскресенья нанесли удар по штаб-квартире министерства обороны Ирана в Тегеране.

"Тегеран горит", - написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в своем посте в сети X.

Израильские военные также заявили, что нанесли удары по объектам, которые, по их мнению, связаны с ядерной программой Ирана в окрестностях Тегерана.

Они утверждают, что эти объекты "связаны с проектом иранского режима по созданию ядерного оружия".

До начала израильской кампании в пятницу американские спецслужбы и Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляли, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия.

Иранские власти призывают население во время израильских атак укрываться в мечетях, школах и метро.

ЦАХАЛ также выпустил предупреждение на фарси и арабском языке с призывом к иранскому населению эвакуироваться из районов, где находятся объекты по производству оружия.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что "израильские военные нанесут удары по этим объектам и будут продолжать сдирать кожу иранской змеи в Тегеране и повсюду", атакуя ядерные объекты и системы вооружений.

Предстоящие переговоры между США и Ираном отменены

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил в социальных сетях, что шестой раунд непрямых ядерных переговоров в воскресенье "теперь не состоится". Хотя переговоры отменены, "мы остаемся приверженцами диалога и надеемся, что иранцы скоро сядут за стол переговоров", - сказал высокопоставленный представитель США, выступая на условиях анонимности.

Израиль и Иран подали сигнал о новых атаках, несмотря на настоятельные призывы мировых лидеров к деэскалации и недопущению тотальной войны.

Полуофициальные иранские информационные агентства сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по иранскому заводу по переработке природного газа и вызвал "сильный взрыв", что может стать еще одной эскалацией в случае подтверждения. Это была первая израильская атака на нефтяную и газовую промышленность Ирана. Израильские военные не дали немедленных комментариев.

Масштабы ущерба на газовом месторождении Южный Парс не сразу стали ясны. На таких объектах установлены системы противовоздушной обороны, на которые и нацелился Израиль.

Иран утверждает, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели, а американские спецслужбы считают, что Тегеран не стремится к созданию бомбы. Однако обогащение урана достигло уровня, близкого к оружейному, и в четверг наблюдательный орган ООН по атомной энергии порицал Иран за несоблюдение обязательств, призванных помешать ему создать ядерное оружие.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в субботу, что ядерные переговоры "неоправданны" после ударов Израиля. Его комментарии прозвучали во время телефонного разговора с главой внешней политики ЕС Кайей Каллас.